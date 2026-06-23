Reunião discutiu novos investimentos e estratégias para ampliar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em Macaé - Foto: Reprodução

Reunião discutiu novos investimentos e estratégias para ampliar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 23/06/2026 11:05

Macaé - Pessoas com deficiência e suas famílias estiveram no centro de uma importante pauta debatida nesta semana em Macaé. O município iniciou novas discussões para ampliar políticas públicas de inclusão, fortalecer a rede de atendimento e garantir mais suporte nas áreas de educação, saúde, esporte e qualificação.

O tema foi tratado durante uma reunião entre o prefeito Welberth Rezende, o vereador Cesinha e representantes das coordenadorias de Pessoas com Deficiência e da Clínica do Autista. O encontro teve como foco a construção de ações que possam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população PCD e às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento.

Entre os principais encaminhamentos apresentados está o reforço da rede educacional. Segundo o governo municipal, mais de 500 profissionais estão sendo contratados para atuar diretamente no acompanhamento dos estudantes, incluindo professores e auxiliares que irão fortalecer o atendimento especializado nas unidades de ensino.

A área da saúde também está entre as prioridades. A proposta é ampliar a estrutura de atendimento destinada às pessoas com deficiência, oferecendo mais suporte às famílias e fortalecendo os serviços já existentes no município.

Além da educação e da saúde, a reunião abordou projetos voltados à inclusão social por meio de cursos de capacitação, atividades esportivas e outras iniciativas que favoreçam a participação plena desse público na vida da cidade.

O debate reforça uma demanda crescente apresentada por famílias, entidades e movimentos ligados à causa da inclusão. A busca por mais acessibilidade, atendimento especializado e oportunidades de desenvolvimento tem mobilizado diferentes setores da sociedade macaense.

Representantes que participaram da reunião destacaram a importância da construção coletiva das políticas públicas e da continuidade do diálogo para que os avanços cheguem efetivamente à população que depende desses serviços.

A expectativa é que as medidas discutidas nesta etapa resultem em novos investimentos e na ampliação da rede de proteção e acolhimento às pessoas com deficiência, consolidando ações voltadas à inclusão e à garantia de direitos.