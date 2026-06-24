Ação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante do suspeito após denúncia da vítima em Macaé - Foto: Divulgação

Ação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante do suspeito após denúncia da vítima em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 11:40

Macaé - Uma sequência de ameaças, perseguições e tentativas de intimidação levou uma mulher a buscar proteção na Polícia Civil de Macaé. O caso terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de perseguir a ex-companheira e provocar situações que, segundo o relato apresentado à polícia, colocaram a vítima em estado de medo e insegurança.

A prisão foi realizada na tarde desta terça-feira (23) por agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. De acordo com as informações da investigação, a mulher procurou a unidade policial após relatar que vinha sofrendo perseguições desde o fim do relacionamento.

Segundo a denúncia, o suspeito passou horas nas proximidades do local onde ela estava, insistindo em manter contato e tentando forçar um encontro. A vítima também informou que ele teria acessado indevidamente contas pessoais e redes sociais, utilizando informações privadas para pressioná-la e constrangê-la.

O relato aponta ainda o envio de mensagens com teor ameaçador. Em uma das situações descritas à polícia, o homem teria enviado fotografias em frente à residência de uma amiga da vítima portando um recipiente com líquido inflamável e um isqueiro, exigindo uma resposta imediata.

Diante da escalada das ameaças e temendo por sua integridade física, a mulher decidiu procurar a delegacia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas.

Ainda conforme a Polícia Civil, após descobrir que a ex-companheira estava na unidade policial, o suspeito compareceu ao local. Pouco depois, ele se envolveu em uma confusão do lado de fora da delegacia, chegando a agredir um terceiro.

A situação foi rapidamente controlada pelos agentes, que realizaram a detenção do homem e o conduziram para os procedimentos legais. Após a formalização da ocorrência, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência, perseguição, ameaças e qualquer forma de intimidação contra mulheres. Informações podem ser encaminhadas à 123ª DP de Macaé por meio do WhatsApp (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.