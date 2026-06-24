Reunião em Macaé reuniu prefeitos da região e representantes da Petrobras para discutir investimentos bilionários na Bacia de CamposFoto: Moisés Bruno H. Santos
Petrobras anuncia investimento bilionário e projeta novo ciclo de crescimento para Macaé e cidades produtoras de petróleo
Aporte de R$ 130 bilhões para os próximos cinco anos reforçará a Bacia de Campos e poderá impulsionar empregos, infraestrutura e desenvolvimento regional
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Marcelo Freixo lança em Macaé e Rio das Ostras biografia que revela os bastidores da luta contra o crime organizado no Rio de Janeiro
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Encontro entre governo municipal, representantes da causa PCD e Legislativo debate novas medidas para ampliar atendimento e garantir mais acessibilidade
Linha Lilás promete redesenhar a mobilidade urbana e abrir novo corredor viário em Macaé
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Macaé Esporte decide vaga na Copa Rio diante do Americano em confronto aberto no Aryzão
Empate sem gols no jogo de ida deixa disputa totalmente indefinida para o duelo desta terça-feira, em Campos dos Goytacazes
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