Reunião em Macaé reuniu prefeitos da região e representantes da Petrobras para discutir investimentos bilionários na Bacia de Campos - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Reunião em Macaé reuniu prefeitos da região e representantes da Petrobras para discutir investimentos bilionários na Bacia de CamposFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 24/06/2026 11:37

Macaé - A Petrobras colocou o Norte Fluminense e a Região dos Lagos no centro de uma das maiores projeções de investimentos da indústria de petróleo para os próximos anos. Durante reunião realizada nesta terça-feira (23), em Macaé, a estatal anunciou que investirá 24 bilhões de dólares, cerca de R$ 130 bilhões, na Bacia de Campos ao longo dos próximos cinco anos, sinalizando uma nova fase de expansão econômica para municípios diretamente ligados à atividade petrolífera.

O anúncio foi feito pelo gerente-geral da Unidade de Negócios da Bacia de Campos, Guilherme Sargenti, durante encontro que reuniu prefeitos e lideranças de oito cidades produtoras de petróleo. A expectativa é que os recursos fortaleçam a produção offshore, ampliem oportunidades de negócios e impulsionem a geração de empregos em toda a região.

Reunião em Macaé reuniu prefeitos da região e representantes da Petrobras para discutir investimentos bilionários na Bacia de Campos Foto: Moisés Bruno H. Santos Macaé, considerada a Capital Nacional do Petróleo, voltou a ocupar posição estratégica nas discussões sobre o futuro energético do país. O município liderou o encontro que debateu as perspectivas da Bacia de Campos e os impactos que os novos investimentos poderão trazer para a economia regional.

Segundo os participantes, a aproximação entre a Petrobras e os municípios permitirá alinhar planejamento público e crescimento da indústria, criando condições para que os recursos provenientes da atividade petrolífera se transformem em melhorias concretas para a população.

Além de Macaé, estiveram representados os municípios de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Cabo Frio, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu e Casimiro de Abreu. As lideranças discutiram ações voltadas à infraestrutura urbana, qualificação profissional e atração de novos investimentos privados para acompanhar a expansão prevista pela companhia.

A Petrobras informou que o plano contempla novas frentes exploratórias e projetos destinados a fortalecer a produção da Bacia de Campos, que completa cinco décadas de operação. A estratégia busca ampliar a competitividade do setor e consolidar o Estado do Rio de Janeiro como protagonista da indústria energética nacional.

Com a previsão de recursos para os próximos anos, os municípios passarão a contar com maior previsibilidade para elaborar projetos de longo prazo, voltados ao desenvolvimento econômico, à modernização urbana e à diversificação das atividades produtivas, reduzindo a dependência exclusiva dos royalties do petróleo.