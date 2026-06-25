Homem foi localizado e preso pela Polícia Civil após investigação apontar descumprimento de medida protetiva em MacaéFoto: Reprodução
Medida protetiva desrespeitada termina com prisão de homem acusado de perseguir ex-companheira em Macaé
Investigação da Polícia Civil apontou descumprimento de ordem judicial e levou à captura do suspeito no bairro Granja dos Cavaleiros
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Perseguição contra ex-companheira termina com prisão em flagrante dentro da delegacia em Macaé
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