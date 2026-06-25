Homem foi localizado e preso pela Polícia Civil após investigação apontar descumprimento de medida protetiva em Macaé - Foto: Reprodução

Homem foi localizado e preso pela Polícia Civil após investigação apontar descumprimento de medida protetiva em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 09:33

Macaé - A atuação da Polícia Civil colocou fim a mais um caso de descumprimento de medida protetiva em Macaé. Um homem foi preso nesta quarta-feira (24) após ser acusado de ignorar uma determinação judicial que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira. A prisão foi realizada por agentes da 123ª Delegacia de Polícia, após trabalho de investigação e monitoramento conduzido pela equipe da unidade.

Segundo a apuração policial, a mulher havia solicitado proteção da Justiça após relatar episódios de violência doméstica. Entre as denúncias apresentadas estavam agressões físicas e situações de intimidação que, segundo o relato, a impediam até mesmo de buscar ajuda.

Mesmo ciente das restrições impostas pela Justiça, o investigado teria realizado contato telefônico com a vítima em 30 de maio deste ano. A atitude configurou violação direta das medidas protetivas que determinavam o afastamento e a proibição de comunicação por qualquer meio.

Após o episódio, a mulher procurou novamente as autoridades e informou o descumprimento da ordem judicial. Ela também manifestou preocupação com sua segurança diante do histórico de violência atribuído ao ex-companheiro.

Durante as diligências, os policiais reuniram elementos considerados suficientes para comprovar a infração, incluindo registros da ligação e outras informações apresentadas pela vítima. Com base no material coletado, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva por meio do Juizado de Violência Doméstica e Especial Criminal de Macaé.

O suspeito foi localizado no bairro Granja dos Cavaleiros, onde acabou capturado pelos agentes da 123ª DP. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias relacionadas à violência contra a mulher podem ser comunicadas às autoridades por meio dos canais oficiais, garantindo sigilo e proteção às vítimas.