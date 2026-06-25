Centro de Especialidades Dona Alba terá atendimento noturno e mutirão para ampliar o acesso da população às consultas especializadasFoto: Moisés Bruno H. Santos
Centro de Especialidades Dona Alba abrirá à noite e no sábado para ampliar consultas e reduzir espera em Macaé
Unidade oferecerá atendimento em horário estendido e mutirão de especialidades para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde
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