Centro de Especialidades Dona Alba terá atendimento noturno e mutirão para ampliar o acesso da população às consultas especializadas - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Centro de Especialidades Dona Alba terá atendimento noturno e mutirão para ampliar o acesso da população às consultas especializadasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 25/06/2026 09:35

Macaé - O Centro de Especialidades Dona Alba ampliará o horário de funcionamento nesta semana para atender pacientes que enfrentam dificuldades para comparecer às consultas durante o expediente convencional. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Macaé levará atendimento especializado ao período noturno nesta quinta-feira (25) e promoverá um mutirão de consultas no sábado (27), reforçando a oferta de serviços à população.

A proposta busca aproximar a assistência médica da rotina dos moradores, criando alternativas para quem trabalha durante o dia ou encontra obstáculos para acessar os atendimentos especializados. Com horários diferenciados, a expectativa é ampliar o alcance dos serviços e oferecer mais comodidade aos usuários da rede pública.

Na quinta-feira, das 17h às 21h, a unidade realizará consultas previamente agendadas nas especialidades de Cardiologia e Psicologia para pacientes encaminhados pela Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria. Também haverá atendimento em Clínica Médica por demanda espontânea, sem necessidade de marcação prévia.

A programação continuará no sábado, das 8h às 17h, com um mutirão que reunirá consultas agendadas em Angiologia, Gastroenterologia, Urologia e Neuropediatria. A Clínica Médica também permanecerá disponível para pacientes que procurarem a unidade sem agendamento.

A ação integra uma estratégia voltada à ampliação do acesso à saúde especializada e à redução da demanda reprimida. A proposta é permitir que mais pessoas recebam acompanhamento médico sem comprometer compromissos profissionais ou atividades do dia a dia.

Para ser atendido, o usuário deverá apresentar documento oficial com foto e o Cartão Nacional de Saúde (SUS) ou CPF. O Centro de Especialidades Dona Alba está localizado na Rua Governador Roberto Silveira, nº 108, no Centro de Macaé.