Programação começa no dia 26 de junho, no Espaço Cultural de Glicério Carlos Magno Abreu Ferreira - Foto: Ilustração

Programação começa no dia 26 de junho, no Espaço Cultural de Glicério Carlos Magno Abreu FerreiraFoto: Ilustração

Publicado 25/06/2026 09:40

Macaé - As tradições juninas ganharão força em diferentes regiões de Macaé entre o fim de junho e a primeira quinzena de julho. A programação especial organizada pela Secretaria Municipal de Cultura ocupará espaços culturais da cidade com música ao vivo, quadrilhas, danças, manifestações artísticas e sabores típicos que prometem reunir famílias, moradores e visitantes em um verdadeiro circuito de celebração popular.

A agenda terá início no dia 26 de junho, no Espaço Cultural de Glicério Carlos Magno Abreu Ferreira, o Maguinho, no distrito serrano de Glicério. A abertura está marcada para as 19h30. O público acompanhará o tradicional casamento da roça e, na sequência, o show musical de Day e Marimbá, que levará ritmos populares para animar a primeira noite de festejos.

A segunda parada acontecerá no dia 2 de julho, no Solar dos Mellos, no Centro. A Festa Junina da Cultura reunirá alunos e profissionais da Escola Municipal de Dança, da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes e da equipe do próprio espaço cultural. O evento contará com apresentações de dança, intervenções artísticas, decoração temática e barracas com comidas tradicionais. A programação musical terá shows de Tati Veras e Ellen Chaffin.

Já no dia 3 de julho, o Polo de Cultura da Fronteira receberá um dos eventos mais aguardados do circuito. O Arraiá da Fronteira abrirá espaço para apresentações das quadrilhas Lua de Prata e Roceiros da Projetada, além dos shows de Fred Pereira e Roberta Alves. A festa também contará com a participação do DJ Avellar, responsável por abrir a programação da noite.

O encerramento acontecerá no dia 11 de julho, no distrito do Sana, com o Arraiá do CriaSana. O evento destacará a valorização das tradições culturais da serra macaense e promoverá momentos de integração comunitária. A programação contará com a participação dos Gigantes Encantados do Sana e show da banda Chuva de Prata, em uma noite marcada por música, dança e confraternização.

A iniciativa buscará fortalecer a cultura popular, preservar tradições que atravessam gerações e ampliar o acesso da população às atividades artísticas em diferentes bairros e distritos do município. Com entrada gratuita em todos os eventos, a programação pretende transformar os espaços culturais em pontos de encontro para celebrar a identidade, a memória e o espírito festivo das tradicionais festas juninas.