Viviane Santos dirige espetáculo que reunirá artistas formados em Macaé e destacará inclusão, música e conscientização ambientalFoto: Divulgação
Talento formado em Macaé levará ao palco espetáculo inspirado em Jurubatiba e com inclusão em destaque
Peça dirigida pela macaense Viviane Santos terá sessão gratuita no Teatro Firjan Sesi e reunirá artistas formados pela Escola Municipal de Artes em uma montagem que une cultura, acessibilidade e preservação ambiental
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