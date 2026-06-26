Evento reunirá música, esporte, gastronomia e entretenimento em um ambiente preparado para receber famílias e apaixonados por pagode e futebol. - Foto: Divulgação

Evento reunirá música, esporte, gastronomia e entretenimento em um ambiente preparado para receber famílias e apaixonados por pagode e futebol.Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2026 17:33 | Atualizado 26/06/2026 17:36

Por Douglas Smmithy



Macaé - A expectativa é de grande público no próximo domingo, 29 de junho, no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, onde acontecerá mais uma edição do "Amanda em Casa na Copa". O evento reunirá música, esporte, gastronomia e entretenimento em um ambiente preparado para receber famílias e apaixonados por pagode e futebol.



O principal nome da programação será o cantor Suel, responsável por sucessos que conquistaram espaço nas plataformas digitais e nas rodas de samba de todo o país. No palco, o artista apresentará um repertório recheado de músicas como "Vitamina C", "Amor de Amante", "Pergunta Boba" e "Reencontro", além de outros sucessos que marcaram sua trajetória.



A abertura da festa ficará por conta da cantora Amanda Amado, anfitriã do projeto. O público acompanhará um show que mesclará composições autorais, entre elas "Caçando o Motivo" e "Tua", além de clássicos do samba e do pagode que fazem parte da identidade artística da cantora.



Outro diferencial do evento será a transmissão da partida da Seleção Brasileira em telões de alta definição, permitindo que os torcedores acompanhem cada lance antes e durante a programação musical. A estrutura contará ainda com opções gastronômicas e espaço de convivência para proporcionar uma experiência completa ao público.



A animação continuará com a apresentação do DJ Marvin, responsável por manter o clima festivo ao longo do encontro.



A organização informa que menores a partir de 10 anos poderão participar do evento desde que estejam acompanhados pelos responsáveis legais. Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 50.



SERVIÇO:

Data: 29 de junho (domingo)

Horário: 12h

Local: Estacionamento do Shopping Plaza Macaé

Endereço: Av. Aluizio da Silva Gomes, 800 – Glória – Macaé (RJ)

Atrações: Amanda Amado, Suel e DJ Marvin

Ingressos: a partir de R$ 50

Venda online: https://www.sympla.com.br/evento/amanda-em-casa-na-copa-fan-fest-no-shopping-plaza-macae-rj/3363951

Classificação etária: 18 anos.