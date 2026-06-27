Estudantes, familiares e profissionais celebraram os 27 anos do CEMEAES, referência em Educação Especial e inclusão escolar em Macaé - Foto: Divulgação

Estudantes, familiares e profissionais celebraram os 27 anos do CEMEAES, referência em Educação Especial e inclusão escolar em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2026 16:27

Por Douglas Smmithy

Macaé - O Centro Municipal Especializado de Atendimento ao Escolar (CEMEAES) completou 27 anos de atuação neste sábado, 27 de junho, reafirmando seu papel como uma das principais referências na promoção da educação inclusiva em Macaé. A comemoração aconteceu no Anfiteatro da Imbetiba e reuniu estudantes, familiares, profissionais da educação e representantes da comunidade em uma manhã de celebração, integração e reconhecimento da trajetória construída pela instituição.

Mais do que um aniversário, o encontro destacou a evolução das políticas públicas voltadas à Educação Especial e o impacto do atendimento especializado na vida de milhares de estudantes da rede municipal. Ao longo de quase três décadas, o CEMEAES ampliou sua atuação e passou a desenvolver um trabalho voltado à valorização das potencialidades de cada aluno, fortalecendo sua permanência e participação no ambiente escolar.

Entre os relatos que marcaram a programação, familiares destacaram a importância do atendimento oferecido pela instituição. A avó da estudante Laura contou que as atividades desenvolvidas no Centro contribuíram para o crescimento da neta, especialmente no processo de socialização e convivência com outras crianças. Atualmente, Laura participa das aulas de balé oferecidas pela unidade.

A mãe de Gabriel, acompanhado pelo CEMEAES há cerca de três anos, afirmou que o filho participa de atividades esportivas, natação, atendimento em cognição linguística e acompanhamento psicopedagógico. Segundo ela, o suporte oferecido pela equipe tem sido decisivo para o desenvolvimento da aprendizagem e também para o fortalecimento da família.

A coordenadora-geral do CEMEAES, Cristina Cardozo, ressaltou que a principal transformação vivida pela instituição foi a mudança na forma de enxergar o estudante. Segundo ela, o Centro nasceu em um período em que o atendimento era baseado em um modelo predominantemente clínico, mas passou a construir uma atuação pautada na educação inclusiva, priorizando o desenvolvimento das capacidades e garantindo recursos pedagógicos para ampliar a autonomia dos alunos.

Cristina destacou ainda que o Atendimento Educacional Especializado funciona como complemento ao trabalho realizado nas escolas regulares, oferecendo suporte, acessibilidade e estratégias que favorecem o aprendizado sem substituir o ensino desenvolvido em sala de aula.

A programação contou com apresentações culturais, exposições dos módulos de atendimento e espaços destinados à troca de experiências entre profissionais, estudantes e familiares. Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos alunos da Classe Hospitalar e do Atendimento Pedagógico Domiciliar por meio da iniciativa "Árvore dos Sonhos", que simbolizou esperança, superação e inclusão.

A coordenadora de Diversidade e Inclusão da Educação, Nelita Araújo, ressaltou que o CEMEAES representa um marco histórico para a Educação Especial em Macaé. Segundo ela, a instituição já oferecia atendimento especializado antes mesmo da consolidação das políticas nacionais de inclusão escolar e segue desempenhando papel estratégico na garantia do direito à educação.

Nelita também destacou que a regulamentação do atendimento especializado, estabelecida por normativa publicada em 2025, fortaleceu a atuação da modalidade, consolidando equipes multiprofissionais e professores especialistas para atender às necessidades específicas dos estudantes da rede municipal.

Atualmente, o CEMEAES atua em parceria com as escolas, oferecendo modalidades pedagógicas definidas a partir de avaliações técnicas realizadas por equipes multiprofissionais. O serviço atende exclusivamente alunos da rede municipal de ensino e busca ampliar o desenvolvimento integral dos estudantes, reduzindo a evasão escolar e fortalecendo uma educação mais acessível, inclusiva e humanizada.