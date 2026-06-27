Max Alves defenderá Macaé no Jungle Fight, que fará sua estreia no município com disputa de cinturão e grandes nomes do MMA nacional - Foto: Divulgação

Max Alves defenderá Macaé no Jungle Fight, que fará sua estreia no município com disputa de cinturão e grandes nomes do MMA nacionalFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2026 16:13 | Atualizado 27/06/2026 16:16

Por Douglas Smmithy

Macaé - Macaé viverá uma noite histórica para o esporte neste sábado (27). O município receberá, pela primeira vez, uma edição do Jungle Fight, principal organização de MMA da América Latina, colocando a cidade no mapa dos grandes eventos nacionais da modalidade.

A programação começará às 20h, no Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, reunindo atletas de diversos estados brasileiros em um card com 14 combates. A expectativa é de grande público, impulsionada pela entrada solidária e pela transmissão ao vivo para todo o país pelos canais SporTV e Combate.

O confronto mais aguardado da noite colocará frente a frente o campeão dos pesos-pesados, André "Monstro" Miranda, da Bahia, e o desafiante Jackson "Naco", de Sergipe. O cinturão da categoria estará em disputa em uma luta que promete ser um dos grandes momentos da temporada do Jungle Fight.

A torcida macaense também terá um motivo especial para acompanhar o evento. Beneficiário do programa Bolsa Atleta, o lutador Max Alves representará o município no card profissional. Especialista em Jiu-Jitsu e MMA, ele enfrentará o baiano Aldo Pereira, em duelo válido pelo peso combinado de 80 quilos.

Além da luta do representante de Macaé, o evento reunirá atletas do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Amapá, Minas Gerais e Sergipe, reforçando o caráter nacional da competição e o alto nível técnico do card.

Outro destaque será o caráter solidário da programação. Para assistir às lutas, o público deverá doar um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, unindo esporte e ação social em uma mesma iniciativa.

Os ingressos poderão ser reservados antecipadamente no site oficial do Jungle Fight, e a organização espera lotação máxima para a estreia do evento na cidade.

Entre os principais confrontos da noite estarão a disputa de cinturão entre André "Monstro" Miranda e Jackson "Naco", além das lutas envolvendo Jefferson Pontes, Gabriel "Talentinho", Lucas Cunha Caldas, Vivian Nepomuceno, Cecília Pereira, Brian "Shock" e outros atletas que integram o cenário nacional do MMA.

A realização da competição amplia a presença de Macaé no calendário esportivo brasileiro e fortalece o município como destino para grandes eventos, movimentando também setores como comércio, turismo e rede hoteleira.