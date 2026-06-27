Max Alves defenderá Macaé no Jungle Fight, que fará sua estreia no município com disputa de cinturão e grandes nomes do MMA nacionalFoto: Divulgação
Macaé estreia no circuito do Jungle Fight e recebe maior evento de MMA da América Latina com disputa de cinturão e atleta da casa
Ginásio Maurício Soares Bittencourt será palco da 152ª edição do Jungle Fight, que terá entrada solidária, transmissão nacional e expectativa de arquibancadas lotadas
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Suel é a atração da próxima edição do "Amanda em Casa na Copa", em Macaé
Além dos shows, o público poderá acompanhar a transmissão da partida do Brasil em telões de alta definição
Programa de estágio da Foresea oferece oportunidades no Rio e em Macaé
Empresa do setor offshore oferece oportunidades para universitários de diferentes áreas e aposta na formação de profissionais para atender à demanda crescente da indústria de energia
Macaé transformará espaços culturais em grandes arraiais e levará tradição junina da serra ao Sana durante três semanas de festa
Circuito gratuito reunirá música, quadrilhas, apresentações artísticas, gastronomia típica e atividades comunitárias em Glicério, Centro, Fronteira e Sana
Talento formado em Macaé levará ao palco espetáculo inspirado em Jurubatiba e com inclusão em destaque
Peça dirigida pela macaense Viviane Santos terá sessão gratuita no Teatro Firjan Sesi e reunirá artistas formados pela Escola Municipal de Artes em uma montagem que une cultura, acessibilidade e preservação ambiental
Centro de Especialidades Dona Alba abrirá à noite e no sábado para ampliar consultas e reduzir espera em Macaé
Unidade oferecerá atendimento em horário estendido e mutirão de especialidades para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde
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