Macaé lidera os repasses de royalties no Norte Fluminense e reforça sua posição como um dos principais municípios produtores de petróleo do BrasilFoto: Marcia Foletto
Macaé mantém protagonismo nacional do petróleo e recebe quase R$ 200 milhões em royalties
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