Estudantes de Macaé poderão disputar vagas gratuitas para o Ensino Médio integrado ao curso técnico da Firjan SESI em 2027 - Foto: Ilustração

Estudantes de Macaé poderão disputar vagas gratuitas para o Ensino Médio integrado ao curso técnico da Firjan SESI em 2027Foto: Ilustração

Publicado 30/06/2026 11:50 | Atualizado 30/06/2026 15:37

Macaé - A Firjan SESI antecipou o calendário de inscrições para o Ensino Médio de 2027 e abriu uma nova oportunidade para estudantes de Macaé que desejam ingressar em uma formação gratuita e voltada para as profissões do futuro. Ao todo, serão oferecidas 64 vagas destinadas exclusivamente a jovens de baixa renda, que terão acesso ao Ensino Médio integrado ao curso técnico em Automação Industrial.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de julho e representam a única oportunidade de ingresso na Escola Firjan SESI para o próximo ano letivo. Além das vagas para o Ensino Médio, a instituição também formará cadastro de reserva para o Ensino Fundamental, por meio de sorteio.

Os candidatos ao Ensino Médio Técnico passarão por uma prova marcada para o dia 25 de julho. O exame contará com 50 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, avaliando os conhecimentos adquiridos ao longo da educação básica.

A prioridade será destinada aos estudantes pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e aos filhos de trabalhadores da indústria cuja renda familiar mensal por pessoa seja de até um salário mínimo e meio.

As aulas acontecerão em período integral, inclusive aos sábados, com início previsto para 8 de fevereiro de 2027. Em Macaé, a formação técnica oferecida será em Automação Industrial, área que concentra oportunidades em setores estratégicos da economia, especialmente na indústria e no segmento de tecnologia.

Podem participar do processo seletivo estudantes que tenham, no mínimo, 14 anos até 31 de dezembro de 2026 e que já tenham concluído ou estejam concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental neste ano. Todos deverão comprovar a renda familiar exigida pelo edital.

Além do currículo tradicional, a formação reúne mais de quatro mil horas de atividades educacionais e oferece diferenciais como robótica, cultura maker, iniciação científica e projetos voltados à inovação. A proposta busca aproximar os alunos das novas tecnologias e preparar os jovens para os desafios acadêmicos e profissionais.

O edital completo, o cronograma do processo seletivo e as inscrições estão disponíveis nos canais oficiais da Firjan SESI. Informações adicionais também podem ser obtidas pelo telefone 0800 0231 231.