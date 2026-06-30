Trabalho e oportunidade: Macaé divulga 1228 vagas de emprego nesta semana - Foto: Douglas Smmithy

Trabalho e oportunidade: Macaé divulga 1228 vagas de emprego nesta semanaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/06/2026 15:28 | Atualizado 30/06/2026 15:35

Macaé - O mercado de trabalho voltou a dar sinais positivos em Macaé. Com a economia aquecida pela força da indústria, do setor offshore, do comércio e dos serviços, o município está com 128 vagas abertas para contratação imediata em diferentes áreas de atuação. A nova oferta representa uma oportunidade para quem deseja conquistar o primeiro emprego, retornar ao mercado ou buscar novos desafios profissionais.

As vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda atendem empresas de diversos segmentos e contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Há oportunidades nas áreas offshore, construção civil, hotelaria, transporte, comércio, indústria e prestação de serviços, refletindo o ritmo de crescimento econômico vivido pela cidade.

Mais do que divulgar vagas, o serviço funciona como uma ponte entre empresas que precisam contratar e trabalhadores em busca de uma oportunidade. Por isso, manter o cadastro atualizado aumenta as chances de encaminhamento para processos seletivos compatíveis com o perfil profissional de cada candidato.

Os interessados podem comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, onde recebem orientação sobre documentação, cadastro e encaminhamento às vagas disponíveis. O atendimento é realizado no Edifício Comercial Lótus, localizado na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 1.181, na Praia Campista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quem preferir também pode realizar o cadastro pela internet, utilizando a plataforma digital disponibilizada pela Secretaria. O sistema permite que o trabalhador registre seus dados e acompanhe novas oportunidades de forma prática e rápida.

Além do atendimento aos candidatos, a Secretaria oferece um canal específico para empresários interessados em contratar profissionais, fortalecendo a conexão entre empresas e trabalhadores e contribuindo para a geração de emprego e renda em Macaé.

A lista completa das vagas é atualizada constantemente e pode ser consultada pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.