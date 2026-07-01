Abrigo de ônibus recém-instalado na Rua da Praia teve os vidros destruídos, provocando prejuízos e afetando usuários do transporte coletivo - Foto: Reprodução

Abrigo de ônibus recém-instalado na Rua da Praia teve os vidros destruídos, provocando prejuízos e afetando usuários do transporte coletivoFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2026 10:25

Macaé - Os novos abrigos de ônibus instalados para modernizar o transporte coletivo de Macaé voltaram a ser alvo da ação de vândalos. Desta vez, um dos equipamentos localizado na Avenida Presidente Sodré, conhecida como Rua da Praia, teve os vidros completamente destruídos poucos dias após entrar em funcionamento, provocando prejuízos ao patrimônio público e afetando diretamente quem depende do transporte coletivo todos os dias.

O caso representa o segundo registro de vandalismo contra as novas estruturas de mobilidade urbana do município. Além dos danos materiais, a destruição compromete um equipamento projetado para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros.

Instalados como parte do processo de modernização do sistema de transporte, os novos abrigos foram desenvolvidos com tecnologia sustentável e estrutura reforçada. Fabricados em aço inoxidável, contam com bancos de madeira, iluminação própria alimentada por energia fotovoltaica, espaço adaptado para pessoas com deficiência e entradas USB para carregamento de aparelhos eletrônicos, proporcionando melhores condições de espera aos usuários, inclusive durante a noite.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que o episódio não foi isolado. Somente neste mês, outros atos de depredação foram registrados no Terminal Cehab, inaugurado em março de 2024, aumentando a preocupação com a preservação dos investimentos realizados na infraestrutura urbana da cidade.

Segundo a pasta, além de configurar crime, o vandalismo gera impactos financeiros ao município, já que recursos públicos precisam ser destinados ao conserto dos equipamentos, reduzindo investimentos que poderiam ser aplicados em outras melhorias para a população. Os maiores prejudicados, no entanto, são os próprios usuários do transporte coletivo, que deixam de contar com estruturas modernas, seguras e confortáveis.

A Secretaria reforça que a preservação dos espaços públicos depende também da participação da comunidade. Moradores que presenciarem atos de vandalismo podem denunciar os responsáveis por meio da Ouvidoria Municipal, pelos telefones 162 ou (22) 2772-6333.

Enquanto amplia os investimentos na mobilidade urbana, o município reforça que cuidar do patrimônio público é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade, garantindo que equipamentos construídos para beneficiar a população permaneçam preservados e disponíveis para todos.