Abrigo de ônibus recém-instalado na Rua da Praia teve os vidros destruídos, provocando prejuízos e afetando usuários do transporte coletivoFoto: Reprodução
Vandalismo atinge novos pontos de ônibus em Macaé e destrói estrutura recém-instalada na Rua da Praia
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