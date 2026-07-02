Nova diretoria do Sindipetro-NF toma posse em Macaé e inicia mandato com foco na defesa dos direitos dos trabalhadores petroleiros - Foto: Divulgação

Nova diretoria do Sindipetro-NF toma posse em Macaé e inicia mandato com foco na defesa dos direitos dos trabalhadores petroleirosFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 11:47 | Atualizado 02/07/2026 11:47

Macaé - Macaé recebe, nesta quinta-feira (2), um dos principais encontros do movimento sindical petroleiro do país. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) empossa a nova diretoria eleita para o mandato 2026-2029, em uma cerimônia marcada para as 20h, no Clube Cidade do Sol. O evento reunirá trabalhadores, dirigentes sindicais, autoridades políticas e representantes de diversas entidades ligadas ao setor de petróleo e gás.

A nova gestão será comandada pelo petroleiro Sérgio Borges, que assume a Coordenação Geral da entidade com a missão de fortalecer a representação sindical diante dos desafios enfrentados pela categoria, em um momento de debates sobre relações de trabalho, soberania energética e futuro da indústria petrolífera brasileira.

Ao iniciar o mandato, Sérgio Borges afirmou que pretende ampliar a presença do sindicato junto aos trabalhadores e preservar o histórico de mobilização da entidade.

Nova diretoria do Sindipetro-NF toma posse em Macaé e inicia mandato com foco na defesa dos direitos dos trabalhadores petroleiros Foto: Divulgação "O nosso objetivo é manter o Sindipetro-NF como um dos sindicatos mais atuantes do Brasil, preservando essa história de luta que sempre colocou a entidade na linha de frente da defesa dos direitos dos trabalhadores, da democracia e da Petrobras pública", declarou.

Entre as principais pautas anunciadas pela nova diretoria estão a defesa do fim da escala 6x1, a implantação da escala 14x21 para todos os trabalhadores offshore, a unificação dos planos de cargos da Petrobras, a busca por soluções para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros e a ampliação das políticas voltadas à saúde, segurança e qualidade de vida dos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas.

A gestão também pretende manter a atuação em defesa da Petrobras como empresa pública integrada, além de acompanhar discussões relacionadas à reestatização de subsidiárias consideradas estratégicas e ao fortalecimento da indústria nacional do petróleo.

No segmento privado, o sindicato informou que continuará cobrando melhores condições de trabalho para os profissionais embarcados e maior fiscalização sobre empresas prestadoras de serviço, especialmente em casos de descumprimento de direitos trabalhistas.

Outro compromisso apresentado pela nova diretoria é estreitar o relacionamento com a base sindical. Segundo Sérgio Borges, a proposta inclui ampliar os canais de comunicação, fortalecer os serviços oferecidos aos filiados e estimular uma gestão mais participativa.

"Queremos aproximar ainda mais a direção dos trabalhadores, fortalecer nossos canais de comunicação e ampliar os serviços prestados aos filiados, construindo uma gestão cada vez mais participativa", afirmou.

Reconhecido como uma das principais entidades sindicais do setor petrolífero brasileiro, o Sindipetro-NF inicia um novo ciclo em um cenário de transformações no mercado de energia, reafirmando a defesa dos direitos da categoria e o fortalecimento da negociação coletiva como prioridades para os próximos três anos.