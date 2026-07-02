Imagens do sistema de monitoramento contribuíram para a identificação dos suspeitos e para a localização do material utilizado no assaltoFoto: Reprodução
Câmeras de monitoramento ajudam polícia a identificar trio suspeito de assalto em Macaé e localizar esconderijo
Sistema de videomonitoramento permitiu traçar a rota de fuga dos criminosos, resultando na apreensão da motocicleta e da arma usadas no crime
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