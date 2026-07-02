Imagens do sistema de monitoramento contribuíram para a identificação dos suspeitos e para a localização do material utilizado no assalto - Foto: Reprodução

Imagens do sistema de monitoramento contribuíram para a identificação dos suspeitos e para a localização do material utilizado no assaltoFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 11:22

Macaé - A tecnologia voltou a desempenhar papel decisivo no combate à criminalidade em Macaé. O sistema de videomonitoramento da Mobilidade Urbana auxiliou as forças de segurança na identificação dos três suspeitos de participação no assalto registrado na última terça-feira (30), na região do Parque de Tubos. A partir das imagens captadas pelas câmeras espalhadas pela cidade, os investigadores conseguiram reconstruir o trajeto percorrido pelos criminosos logo após a ação.

Com o cruzamento das informações, a polícia chegou ao imóvel utilizado como esconderijo pelo grupo. No local, foram encontradas a motocicleta vermelha usada na fuga e a arma empregada durante o roubo, reforçando as provas da investigação. A identificação dos envolvidos representa mais um resultado obtido com o apoio do sistema de monitoramento implantado no município.

A atuação das câmeras tem sido cada vez mais frequente em ocorrências policiais. Além de auxiliar na elucidação de crimes, a ferramenta vem contribuindo para localizar suspeitos, identificar rotas de fuga e acelerar o trabalho das equipes de segurança.

Em outras operações recentes, o sistema também colaborou na prisão de foragidos da Justiça, incluindo um homem localizado na rodoviária de Macaé, além da recuperação de veículos roubados e automóveis clonados que circulavam pela cidade.

A integração entre a tecnologia e o trabalho policial tem fortalecido as investigações e ampliado a capacidade de resposta das forças de segurança, tornando o videomonitoramento um importante aliado no enfrentamento à criminalidade no município.