Marvvila é a principal atração da nova edição do Amanda em Casa na Copa, que espera reunir grande público em Macaé neste domingo - Fotos: Alex Santanna - Palmer Assessoria de Comunicação

Marvvila é a principal atração da nova edição do Amanda em Casa na Copa, que espera reunir grande público em Macaé neste domingoFotos: Alex Santanna - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 01/07/2026 12:25

Macaé - Marvvila será a grande atração do Amanda em Casa na Copa neste domingo (5), em Macaé. Embalada pelo sucesso nacional e apontada como um dos principais nomes da nova geração do pagode, a cantora chega ao município para comandar uma tarde que une música, entretenimento e o clima da Copa do Mundo. A expectativa da organização é repetir o desempenho da edição anterior, que registrou lotação máxima e ingressos esgotados.

Com uma carreira em ascensão, Marvvila sobe ao palco levando um repertório formado por músicas que conquistaram espaço nas plataformas digitais e nas rodas de pagode de todo o país. O público poderá cantar sucessos como Pagodeira, Nike e Shortinho, Foto, Vendaval e o novo single Minha Riqueza, além de outras canções que marcaram sua trajetória.

A programação começa com a anfitriã Amanda Amado, que abre o evento apresentando músicas autorais como Caçando Motivo e Tua, além de um repertório voltado ao samba e ao pagode. A festa também contará com apresentações dos DJs Joazz e Marvin, responsáveis por manter o clima animado entre os shows.

Mais do que um festival musical, o Amanda em Casa na Copa foi estruturado para proporcionar uma experiência completa ao público. A arena contará com telões para transmissão das partidas da Copa do Mundo, área gastronômica com diversas opções, banheiros climatizados, espaços preparados para fotos e ambientes voltados à convivência dos visitantes.

Uma das novidades é que o setor Arena terá entrada gratuita, permitindo que mais pessoas acompanhem a programação. Menores de idade a partir de 10 anos poderão acessar o evento desde que estejam acompanhados pelos responsáveis legais.

Com a procura crescente pelas últimas edições, a organização acredita que o evento deve registrar novamente grande público, consolidando o Amanda em Casa na Copa como uma das principais atrações de entretenimento da temporada em Macaé.

O evento será realizado neste domingo, 5 de julho, a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, localizado na Avenida Aluizio da Silva Gomes, nº 800, no bairro Glória. Os ingressos para os setores pagos estão disponíveis a partir de R$ 50, com vendas pela plataforma Sympla. A classificação indicativa é de 18 anos.