Polícia Civil apreendeu drogas prontas para venda e prendeu um suspeito durante operação em MacaéFoto: Divulgação
Monitoramento da Polícia Civil termina com traficante preso e drogas apreendidas na Virgem Santa
Ação da 123ª DP flagra suspeito abastecendo ponto de venda de entorpecentes em Macaé; dinheiro e material pronto para comercialização foram apreendidos
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Nova direção do Sindipetro-NF assume mandato e define agenda de mobilização para os próximos três anos
Cerimônia em Macaé marca o início da gestão 2026-2029, que promete ampliar o diálogo com a categoria e reforçar a defesa dos direitos dos petroleiros
Câmeras de monitoramento ajudam polícia a identificar trio suspeito de assalto em Macaé e localizar esconderijo
Sistema de videomonitoramento permitiu traçar a rota de fuga dos criminosos, resultando na apreensão da motocicleta e da arma usadas no crime
Macaense desafia a madrugada, vence corrida considerada uma das mais duras do país e coloca a cidade no pódio da superação
Lorena Souza supera 12 horas de trilhas, desníveis e escuridão na Serra da Mantiqueira e entra para o seleto grupo de atletas que conseguiram concluir a temida "Maldição do Corpo Seco"
Marvvila vai comandar tarde de pagode e promete lotar o Amanda em Casa na Copa em Macaé
Após registrar casa cheia na última edição, evento retorna neste domingo com a cantora que desponta como um dos maiores nomes da nova geração do pagode e expectativa de repetir o sucesso de público
Asfalto para o interior e pressão sobre o Estado dominam debate na Câmara de Macaé
Vereadores cobram avanços na pavimentação da Bicuda Pequena e defendem maior participação do Governo do Estado na recuperação das rodovias estaduais da região
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