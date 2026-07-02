Polícia Civil apreendeu drogas prontas para venda e prendeu um suspeito durante operação em Macaé - Foto: Divulgação

Polícia Civil apreendeu drogas prontas para venda e prendeu um suspeito durante operação em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 13:35

Macaé - Macaé registrou mais uma ofensiva contra o tráfico de drogas na noite de quarta-feira (1º). Policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia prenderam um homem em flagrante durante uma operação realizada no bairro Virgem Santa. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas prontas para venda e de dinheiro em espécie, reforçando o trabalho de combate ao crime organizado no município.

A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo. Durante diligências na região, os agentes identificaram uma movimentação considerada típica da atividade de tráfico e passaram a monitorar o suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o homem utilizava um terreno baldio para esconder os entorpecentes e retornava ao local sempre que precisava reabastecer o ponto de venda. Após confirmar a dinâmica da ação criminosa, a equipe realizou a abordagem.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma quantidade significativa de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para comercialização, além de dinheiro que, segundo a investigação, seria proveniente da venda dos entorpecentes.

O homem foi levado para a 123ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as ações de inteligência e repressão ao tráfico continuam sendo intensificadas em diferentes bairros de Macaé e reforçou a importância da participação da população no combate à criminalidade.

Informações que possam auxiliar as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. O sigilo das denúncias é garantido.