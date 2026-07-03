Operação especial de trânsito vai reforçar a segurança durante os eventos realizados na Região Serrana de Macaé - Foto: Ilustração

Operação especial de trânsito vai reforçar a segurança durante os eventos realizados na Região Serrana de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 03/07/2026 12:30

Macaé - Motoristas que seguem para a Região Serrana de Macaé neste fim de semana precisam redobrar a atenção nas estradas. A realização da tradicional Festa de Glicério e da 1ª Caminhada Mariana da Serra vai alterar o fluxo de veículos entre sexta-feira (3) e domingo (5), exigindo uma operação especial de trânsito ao longo da Rodovia RJ-162. A mobilização contará com agentes da Coordenadoria de Trânsito para orientar condutores, organizar o tráfego e garantir a segurança de quem participa dos eventos e de quem utiliza a rodovia.

A operação foi planejada para reduzir impactos na circulação de veículos e oferecer mais tranquilidade aos moradores, visitantes e turistas que devem seguir para a serra durante o período. Além da presença dos agentes, serão implantados bloqueios parciais, sinalização temporária e monitoramento dos principais pontos de movimentação.

A Festa de Glicério, uma das celebrações mais tradicionais da Região Serrana de Macaé, acontece entre sexta-feira (3) e domingo (5), sempre a partir das 17h. Durante os dias de programação, o trânsito na RJ-162 terá intervenções nas proximidades do local do evento para facilitar a circulação de pedestres e garantir a segurança do público. A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade ao passar pelo trecho e respeitem toda a sinalização instalada.

No sábado (4), a movimentação começa ainda antes do amanhecer com a realização da 1ª Caminhada Mariana da Serra. Os participantes se concentram às 5h na Igreja Católica do Frade e seguem por um percurso de aproximadamente 18 quilômetros até Córrego do Ouro, em um trajeto que reúne fé, devoção e contato com as paisagens da serra macaense.

Durante toda a caminhada, equipes da Coordenadoria de Trânsito estarão distribuídas ao longo do percurso realizando a sinalização da via, operando painéis eletrônicos de orientação e auxiliando motoristas e participantes para manter o deslocamento seguro.

A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os condutores programem os deslocamentos com antecedência, respeitem as orientações dos agentes, mantenham atenção à sinalização temporária e reduzam a velocidade nos trechos onde houver maior circulação de pessoas.