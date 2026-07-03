Hospital Público Municipal da Serra celebra 20 anos de serviços prestados à população com programação especial aberta ao público - Foto: Divulgação

Hospital Público Municipal da Serra celebra 20 anos de serviços prestados à população com programação especial aberta ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 12:14 | Atualizado 03/07/2026 12:14

Macaé - O Hospital Público Municipal da Serra Evangelina Flores da Silva completa 20 anos de funcionamento consolidado como uma das principais referências em saúde pública da Região Serrana de Macaé. Para celebrar a data, a unidade será palco de uma programação especial no próximo dia 18 de julho, na Praça de Trapiche, reunindo atendimentos gratuitos, ações de promoção à saúde, esporte, cultura e homenagens aos profissionais que ajudaram a construir a história do hospital.

A comemoração integra o calendário oficial do aniversário de Macaé e destaca a trajetória de uma unidade que mudou a realidade da assistência médica para milhares de moradores da serra e dos distritos. Ao longo de duas décadas, o hospital ampliou sua estrutura, diversificou os serviços oferecidos e passou a desempenhar papel estratégico na rede municipal de saúde.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Simone Sales, a história do hospital se confunde com o desenvolvimento da própria região.

"Quando o hospital foi inaugurado, muitos questionavam sua implantação. Hoje vemos que ele impulsionou o crescimento da região, fortaleceu o comércio local e, principalmente, levou atendimento de qualidade para mais perto das famílias. Cada investimento realizado representa mais dignidade, resolutividade e qualidade de vida para a população serrana", afirmou.

Nos últimos anos, a unidade recebeu importantes investimentos. O Centro Cirúrgico foi modernizado, a Central de Material e Esterilização passou por reestruturação, novos equipamentos de ultrassonografia foram adquiridos, a enfermaria pediátrica foi implantada e a frota de ambulâncias reforçada. O hospital também passou a oferecer atendimento por meio da Telesaúde, ampliando o acesso da população às consultas especializadas.

O ambulatório reúne atualmente diversas especialidades médicas, entre elas Cardiologia, Dermatologia, Pediatria, Neuropediatria, Geriatria, Ginecologia, Obstetrícia, Cirurgia Geral, Urologia, Endocrinologia, Psiquiatria, Ortopedia, Nutrição, Psicologia, Clínica Geral e Alergia.

Outro avanço importante foi a ampliação da realização de cirurgias eletivas. Procedimentos como hérnia, vesícula, histerectomia, varicocele, postectomia, miomectomia, ooforectomia, cirurgias de períneo e otoplastia passaram a ser realizados na unidade, aproximando o atendimento especializado dos moradores da Região Serrana.

Hoje, o Hospital da Serra é a principal porta de entrada para os atendimentos de urgência e emergência da região. A unidade conta com médicos socorristas, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, profissionais de radiologia, laboratório e uma equipe multiprofissional preparada para atender diferentes perfis de pacientes. Nos casos de maior complexidade, os usuários são encaminhados ao Hospital Público Municipal de Macaé, garantindo continuidade na assistência.

A expansão da unidade continua entre as prioridades da Secretaria de Saúde. Estão previstos novos investimentos para ampliação do laboratório, do almoxarifado, dos leitos clínicos, construção de novos dormitórios para servidores, criação de áreas administrativas e implantação de um Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A programação comemorativa terá início às 7h com a caminhada Serra em Movimento e atividades de ginástica voltadas à melhor idade. Às 9h será realizada a cerimônia oficial, com culto ecumênico, apresentações musicais e homenagens aos servidores que participaram da construção da história da unidade.

Às 11h30 acontece o ato solene de nomeação do setor do laboratório do hospital. Na sequência, das 12h às 16h, a população poderá utilizar diversos serviços gratuitos, como atendimento do programa Saúde até Você, Van da Odontologia, vacinação, avaliação nutricional, orientações da equipe de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), atendimentos da equipe eMulti e da Estratégia Saúde da Família de Trapiche.

A programação segue às 14h com Festival de Futsal, apresentação de RitBox às 17h e encerra às 19h com um show de seresta.

Durante todo o evento também será realizada uma edição especial do programa Prefeitura Presente nos Bairros, que reunirá serviços gratuitos oferecidos por diversas secretarias municipais nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, educação, habitação, mobilidade urbana e meio ambiente, aproximando ainda mais o poder público da população da Região Serrana.