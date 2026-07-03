Operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com três suspeitos presos e apreensão de drogas no Lagomar - Foto: Divulgação PM

Operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com três suspeitos presos e apreensão de drogas no LagomarFoto: Divulgação PM

Publicado 03/07/2026 12:23 | Atualizado 03/07/2026 12:25

Macaé - Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão em flagrante de três homens apontados como integrantes da facção Comando Vermelho no Lagomar, em Macaé. A ação foi realizada na quinta-feira (2) por equipes da 123ª Delegacia de Polícia, em conjunto com policiais militares do 32º BPM, e teve como alvo um ponto de comercialização de drogas que vinha sendo monitorado pelas autoridades.

As equipes chegaram até a Rua W-28 após levantamentos e diligências que indicavam intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Durante a incursão, os agentes flagraram a atividade criminosa e cercaram a área, impedindo que os suspeitos escapassem e garantindo a preservação das provas encontradas no local.

Na operação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas já separadas, etiquetadas e prontas para a venda, além de uma motocicleta que, segundo a investigação, era utilizada para dar apoio à logística do tráfico na região.

Operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com três suspeitos presos e apreensão de drogas no Lagomar Foto: Divulgação PM Os três suspeitos foram conduzidos para a 123ª DP, onde permaneceram presos após serem autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todo o material apreendido também foi encaminhado para a delegacia e será incorporado às investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte das operações permanentes de combate às organizações criminosas que atuam em Macaé. O trabalho reúne investigação, inteligência policial e integração entre as forças de segurança para desarticular pontos de venda de drogas e reduzir os índices de criminalidade.

A população também pode colaborar com o trabalho policial por meio de denúncias anônimas encaminhadas ao WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. O sigilo das informações é garantido.