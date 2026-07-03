Processo seletivo oferece 1.007 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional destinados a moradores de MacaéFoto: Douglas Smmithy
Macaé abre mais de mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e amplia oportunidades de emprego
Inscrições acontecem em etapas e contemplam capacitação para áreas onshore, offshore e diversos segmentos do mercado de trabalho, com mais de mil vagas disponíveis para moradores do município
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Cerco no Lagomar termina com três integrantes do Comando Vermelho presos durante operação das forças de segurança
Ação conjunta da Polícia Civil e do 32º BPM desarticula ponto de venda de drogas, apreende entorpecentes e motocicleta usada pelo tráfico em Macaé
Duas décadas salvando vidas: Hospital da Serra celebra 20 anos de história em Macaé
Unidade promove, no dia 18 de julho, uma grande ação com serviços gratuitos, homenagens, atividades esportivas e culturais para marcar duas décadas de atendimento à população
CAP de Macaé abre 100 vagas para o Ensino Médio e inicia seleção que pode transformar o futuro de estudantes
Inscrições gratuitas seguem até 15 de julho e garantem acesso ao processo seletivo de uma das instituições públicas mais disputadas do município
Monitoramento da Polícia Civil termina com traficante preso e drogas apreendidas na Virgem Santa
Ação da 123ª DP flagra suspeito abastecendo ponto de venda de entorpecentes em Macaé; dinheiro e material pronto para comercialização foram apreendidos
Nova direção do Sindipetro-NF assume mandato e define agenda de mobilização para os próximos três anos
Cerimônia em Macaé marca o início da gestão 2026-2029, que promete ampliar o diálogo com a categoria e reforçar a defesa dos direitos dos petroleiros
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