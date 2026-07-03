Processo seletivo oferece 1.007 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional destinados a moradores de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Processo seletivo oferece 1.007 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional destinados a moradores de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/07/2026 12:28

Macaé - Quem busca uma nova oportunidade de trabalho ou deseja fortalecer o currículo já pode se preparar para disputar uma das 1.007 vagas gratuitas oferecidas em cursos de qualificação profissional em Macaé. O novo processo seletivo lançado pelo município aposta na formação de mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado, principalmente dos setores de petróleo, gás e serviços, ampliando as chances de empregabilidade da população.

A seleção é coordenada pela Secretaria Executiva de Qualificação Profissional (SEQP) e contempla moradores de Macaé que atendam aos critérios estabelecidos no Edital nº 04/2026. Não há cobrança de taxa de inscrição, e todo o processo será realizado em etapas, desde a pré-inscrição até a matrícula dos candidatos aprovados.

A primeira fase consiste na pré-inscrição presencial, disponível até o dia 3 de julho, por ordem de chegada. O atendimento acontece na sede da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional, localizada na Rua Alfredo Backer, nº 363, Centro, das 9h às 19h, além das unidades do Macaé Facilita em Córrego do Ouro e no Sana, ambas das 9h às 17h.

Nesse momento, o interessado deverá apresentar documento oficial com foto e CPF, escolher apenas um curso e o turno desejado. Ao final do atendimento, receberá um protocolo com a data, o horário e o local onde deverá comparecer para efetivar a inscrição, além da lista completa de documentos exigidos.

A inscrição definitiva será realizada presencialmente no dia 10 de julho, exclusivamente para quem tiver concluído a pré-inscrição. Nessa etapa será obrigatória a apresentação do protocolo, documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e demais documentos previstos para cada curso.

Entre as oportunidades oferecidas estão capacitações voltadas às áreas onshore e offshore, além de diversos segmentos profissionais. Alguns cursos, como Planejamento e Controle de Manutenção (PCM) e Treinamento em ROV, exigem formação técnica ou superior específica, conforme estabelecido no edital.

O processo seletivo também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência. Outro destaque é a destinação de até 5% das oportunidades para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme prevê a Lei Municipal nº 5.324/2025. Nesses casos, o encaminhamento será realizado pelos órgãos da rede municipal de assistência e proteção à mulher, preservando o sigilo das informações.

Podem participar moradores de Macaé com 18 anos ou mais que atendam aos requisitos de escolaridade exigidos para o curso escolhido.

A classificação seguirá rigorosamente a ordem de realização da pré-inscrição, desde que toda a documentação seja apresentada corretamente durante a fase de inscrição.

O cronograma prevê divulgação do resultado preliminar em 21 de julho, período para recursos nos dias 22 e 23 de julho, publicação do resultado final em 29 de julho e matrícula dos aprovados entre 5 e 7 de agosto.

O edital completo, com a relação dos cursos, número de vagas, requisitos e documentação necessária, está disponível no portal oficial da Prefeitura de Macaé.