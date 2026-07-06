Recesso escolar será aproveitado para planejamento pedagógico e manutenção das escolas antes do início do terceiro bimestreFoto: Rui Porto Filho
Pausa nas salas de aula abre nova etapa do ano letivo e prepara rede de Macaé para retorno com desfile cívico
Recesso escolar começa na próxima semana, inclui planejamento pedagógico e manutenção das escolas antes da volta dos estudantes no fim de julho
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Projeto gratuito aposta em genética de alta qualidade, assistência técnica e inovação para aumentar a produção de leite e carne nas propriedades rurais
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Macaé abre mais de mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e amplia oportunidades de emprego
Inscrições acontecem em etapas e contemplam capacitação para áreas onshore, offshore e diversos segmentos do mercado de trabalho, com mais de mil vagas disponíveis para moradores do município
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Ação conjunta da Polícia Civil e do 32º BPM desarticula ponto de venda de drogas, apreende entorpecentes e motocicleta usada pelo tráfico em Macaé
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Unidade promove, no dia 18 de julho, uma grande ação com serviços gratuitos, homenagens, atividades esportivas e culturais para marcar duas décadas de atendimento à população
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