Recesso escolar será aproveitado para planejamento pedagógico e manutenção das escolas antes do início do terceiro bimestre - Foto: Rui Porto Filho

Recesso escolar será aproveitado para planejamento pedagógico e manutenção das escolas antes do início do terceiro bimestreFoto: Rui Porto Filho

Publicado 06/07/2026 13:31

Macaé - Alunos, professores e equipes escolares da rede municipal de Macaé entram em uma nova fase do calendário letivo a partir da próxima sexta-feira (10), quando começa o recesso escolar do meio do ano. A pausa segue até o dia 26 de julho e antecede o retorno às atividades, marcado para o dia 27, data que abre oficialmente o terceiro bimestre nas unidades de ensino.

Mais do que um período de descanso para os estudantes, o recesso representa uma etapa estratégica para a organização da rede municipal. Durante esses dias, as escolas realizam ajustes internos, serviços de manutenção e planejamento pedagógico, preparando o ambiente escolar para a continuidade das atividades no segundo semestre.

Logo na primeira semana de volta às aulas, estudantes e educadores participarão de uma das tradições mais marcantes da cidade. No dia 29 de julho, quando Macaé celebra seus 213 anos de emancipação, o calendário prevê um dia letivo voltado ao desfile cívico, evento que reúne escolas, instituições e a comunidade em homenagem à história do município.

O cronograma oficial estabelece que o segundo trimestre letivo será concluído em 11 de setembro. Em seguida, o terceiro trimestre ocorrerá entre 14 de setembro e 18 de dezembro, enquanto o encerramento do ano escolar está previsto para 21 de dezembro.

Durante a segunda metade do ano, a Secretaria Municipal de Educação dará continuidade aos projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas, com atividades interdisciplinares, ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e iniciativas que contemplam tanto a área urbana quanto a região serrana do município.

Toda a programação segue as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece carga horária mínima anual de 800 horas e o cumprimento dos dias letivos obrigatórios. A organização também está alinhada à Portaria nº 152/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

Atualmente, a rede municipal conta com 107 unidades de Educação Básica, além do Colégio de Aplicação (CAp), da Escola Municipal de Artes e dos Centros Municipais de Educação e Atendimento Especializado ao Escolar (Cemeaes). Ao todo, mais de 3 mil professores e cerca de 1.140 auxiliares atuam diariamente para garantir o funcionamento das escolas e o atendimento aos estudantes.