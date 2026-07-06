Câmara Municipal sediará a Audiência Pública Prévia à Licitação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros - Foto: Ilustração

Câmara Municipal sediará a Audiência Pública Prévia à Licitação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de PassageirosFoto: Ilustração

Publicado 06/07/2026 13:41

Macaé - Na próxima quarta-feira (8), moradores de Macaé terão a oportunidade de participar de uma discussão que poderá definir os rumos do transporte coletivo no município pelos próximos anos. A partir das 18h, a Câmara Municipal sediará a Audiência Pública Prévia à Licitação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, etapa considerada essencial para a construção do novo modelo que atenderá a cidade.

Promovido pela Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana, o encontro será aberto ao público e apresentará o diagnóstico técnico elaborado sobre o funcionamento do sistema atual. Além da exposição dos estudos, os participantes poderão fazer sugestões, apontar dificuldades enfrentadas no dia a dia e contribuir com propostas para aperfeiçoar o serviço.

Os dados serão apresentados por uma consultoria especializada contratada pelo município para desenvolver o projeto que servirá de base para a futura licitação. O estudo reúne informações sobre a operação do transporte, a demanda de passageiros, os principais desafios enfrentados atualmente e as alternativas para oferecer um serviço mais eficiente, moderno e compatível com o crescimento de Macaé.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, a construção do novo sistema depende da participação da sociedade.

"O novo sistema de transporte coletivo está sendo construído com responsabilidade, planejamento e total transparência. A audiência pública é um momento fundamental para que a população conheça os estudos realizados e contribua com sugestões que possam aperfeiçoar ainda mais o projeto. Queremos um sistema que atenda às necessidades dos usuários e reflita a realidade atual e futura de Macaé. Por isso, a participação de todos é indispensável nesse processo", destacou.

A Coordenadoria de Transporte informa que todas as contribuições apresentadas durante a audiência serão analisadas e poderão integrar o projeto final que norteará o edital de concessão do transporte coletivo urbano.

A expectativa é que o novo modelo proporcione melhorias na oferta de linhas, na qualidade do atendimento, na integração entre bairros e na eficiência operacional, garantindo um serviço mais adequado às necessidades da população.