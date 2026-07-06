Marvvila emocionou o público em Macaé ao transformar a tristeza pela eliminação do Brasil em uma grande celebração do pagodeFotos: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação
Marvvila entra em cena, muda o clima e faz Macaé virar um só coro de pagode
Mesmo com o clima de decepção pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo, cantora emocionou o público no Amanda em Casa na Copa e mostrou que a música pode aliviar até as derrotas mais difíceis
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