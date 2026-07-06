Marvvila emocionou o público em Macaé ao transformar a tristeza pela eliminação do Brasil em uma grande celebração do pagode - Fotos: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Marvvila emocionou o público em Macaé ao transformar a tristeza pela eliminação do Brasil em uma grande celebração do pagodeFotos: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 06/07/2026 15:07 | Atualizado 06/07/2026 16:35

Macaé - A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo entristeceu milhões de torcedores na noite de domingo (5). O sonho do hexacampeonato foi adiado mais uma vez, mas, em Macaé, a música mostrou sua força ao transformar a decepção em um momento de alegria.

Foi diante de um público de mais de 5 mil pessoas que Marvvila subiu ao palco do “Amanda em Casa na Copa” e protagonizou um show marcado por emoção, muito pagode e um repertório que fez a plateia cantar do início ao fim.

“Fiquei muito triste com a eliminação do Brasil. Confesso que acreditei demais que o hexa pudesse finalmente chegar. Mas, se tem uma coisa em que eu nunca vou deixar de acreditar, é no povo brasileiro. A gente passa por momentos difíceis, se decepciona, mas sempre encontra um jeito de sorrir de novo. E a música tem esse poder. Subo no palco com ainda mais vontade de fazer as pessoas cantarem, esquecerem um pouquinho da tristeza e voltarem para casa com o coração mais leve. O nosso povo merece isso”, afirmou Marvvila.

Antes da entrada da cantora, a anfitriã Amanda Amado já havia preparado o clima da festa, aquecendo o público e conduzindo o evento com a energia que se tornou sua marca registrada. A recepção calorosa abriu caminho para que Marvvila levasse ainda mais emoção ao palco, transformando o sentimento coletivo em uma grande celebração da música.

“O brasileiro é um povo que acredita, sonha e nunca desiste, mesmo diante das decepções. Claro que todos nós sentimos a eliminação da nossa Seleção, mas quis transformar esse sentimento em energia positiva. Escolhi um repertório bem animado para levantar o astral de quem estava ali e foi emocionante ver o público cantando cada música comigo. Depois, essa energia continuou com a Marvvila, e foi lindo ver milhares de pessoas celebrando juntas por meio da música”, disse a ex-The Voice e cantora Amanda Amado.

Mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira, a programação do “Amanda em Casa na Copa” segue normalmente. O próximo grande nome a subir ao palco será o cantor 22 Diniz, no sábado, dando continuidade à agenda de shows que vem movimentando Macaé e reunindo milhares de pessoas em uma das maiores celebrações musicais da região.

Marvvila emocionou o público em Macaé ao transformar a tristeza pela eliminação do Brasil em uma grande celebração do pagode Fotos: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

