Estudantes da rede municipal participarão de fórum no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, voltado ao debate sobre convivência, redes sociais e respeito às diferenças - Foto: Ilustração

Estudantes da rede municipal participarão de fórum no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, voltado ao debate sobre convivência, redes sociais e respeito às diferençasFoto: Ilustração

Publicado 06/07/2026 13:48

Macaé - As relações construídas nas redes sociais e dentro das salas de aula estarão no centro das discussões em Macaé no próximo dia 11 de agosto. A cidade realizará a quinta edição do Fórum Estudantil, iniciativa voltada para alunos da rede municipal que pretende abrir espaço para conversas sobre respeito, inclusão e os impactos do comportamento no ambiente digital e escolar.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o encontro acontecerá das 8h às 12h, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, reunindo representantes e vice-representantes de turma do 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Neste ano, o tema escolhido foi "Quem Tá Perdendo Aura? Preconceito, exclusão e cancelamento no ambiente escolar", utilizando uma expressão popular entre adolescentes para aproximar o debate da realidade vivida por eles.

A proposta do fórum é incentivar uma conversa franca sobre situações que fazem parte do cotidiano de milhares de estudantes. Casos de preconceito, exclusão, cyberbullying, discursos de ódio e a chamada cultura do cancelamento serão abordados de forma educativa, estimulando os jovens a refletirem sobre as consequências de atitudes praticadas tanto no ambiente físico quanto nas plataformas digitais.

Mais do que apresentar informações, a programação foi planejada para dar voz aos estudantes. A ideia é que eles compartilhem experiências, apontem desafios encontrados na convivência escolar e participem da construção de soluções capazes de fortalecer uma cultura de respeito, acolhimento e responsabilidade coletiva.

Segundo a Coordenadoria de Orientação Educacional, o evento busca ampliar o protagonismo juvenil e mostrar que a escola também é um espaço para discutir temas atuais que influenciam diretamente a formação dos alunos. O objetivo é desenvolver uma postura crítica diante do uso das redes sociais, incentivar o diálogo e reforçar valores como empatia, diversidade e cidadania.

As coordenadoras da Orientação Educacional, Andréa Carvalho e Rosinéa Chaves, afirmam que utilizar elementos da linguagem dos adolescentes torna a discussão mais próxima e significativa.

Segundo elas, a intenção é mostrar que o verdadeiro reconhecimento entre os jovens não está na exclusão ou na exposição do outro, mas na capacidade de respeitar diferenças, agir com responsabilidade e construir relações saudáveis. Para as educadoras, aproximar a escola das vivências dos estudantes é essencial para prevenir conflitos e fortalecer o ambiente escolar.

A expectativa é que o V Fórum Estudantil se consolide como um espaço permanente de escuta e participação, incentivando os estudantes a assumirem um papel ativo na construção de escolas mais inclusivas e preparadas para enfrentar os desafios impostos pelo universo digital.