Colégio de Aplicação abre processo seletivo para ingresso de novos estudantes na 1ª série do Ensino Médio em 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Colégio de Aplicação abre processo seletivo para ingresso de novos estudantes na 1ª série do Ensino Médio em 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 08/07/2026 10:05

Macaé - O prazo para disputar uma vaga no Colégio de Aplicação (CAp) de Macaé está chegando ao fim. Estudantes que pretendem ingressar na 1ª série do Ensino Médio em 2026 têm até o dia 15 de julho para concluir a inscrição no processo seletivo da instituição, reconhecida pela qualidade do ensino e pelo desempenho acadêmico dos alunos.

Ao todo, estão disponíveis 100 vagas. A participação é gratuita e todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, conforme as regras estabelecidas no Edital nº 003/2026, divulgado pela Secretaria Executiva de Ensino Superior.

Para efetuar a inscrição, o candidato precisa possuir CPF próprio e um endereço eletrônico ativo, que será utilizado para o envio de comunicados durante todas as etapas do processo. A orientação é que os estudantes e seus responsáveis leiam atentamente o edital antes de finalizar o cadastro, observando os documentos exigidos, os critérios de participação e o cronograma completo da seleção.

A distribuição das vagas segue critérios definidos pela legislação municipal. A maior parte das oportunidades, correspondente a 75% do total, será destinada aos estudantes que cursaram integralmente do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental na rede pública municipal de Macaé. Nessa modalidade também há reserva mínima de vagas para candidatos negros.

Outros 20% serão preenchidos por meio da ampla concorrência, contemplando estudantes oriundos de escolas estaduais, particulares ou de outros municípios, além daqueles que concluíram apenas parte do Ensino Fundamental na rede municipal. Os 5% restantes serão destinados às Pessoas com Deficiência (PcD), também respeitando a política de reserva de vagas prevista na legislação.

A seleção será composta por uma prova objetiva e uma redação. O exame contará com 40 questões de múltipla escolha envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, somando até 80 pontos. A redação valerá mais 20 pontos e também terá caráter eliminatório.

Para permanecer na disputa, será necessário alcançar, no mínimo, 55% de aproveitamento na prova objetiva e nota igual ou superior a 10 pontos na redação.

A aplicação das provas está prevista para o dia 18 de outubro, no período da manhã. Já a divulgação da lista final de aprovados e classificados deverá ocorrer em 15 de dezembro.

Durante o período de inscrições, dúvidas podem ser encaminhadas ao atendimento oficial do processo seletivo por meio do endereço eletrônico disponibilizado pela Secretaria Executiva de Ensino Superior, informando CPF, nome completo, telefone para contato e a descrição da solicitação.