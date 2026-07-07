Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha recebe estrutura para a Expo Macaé, que une entretenimento, tradição rural e oportunidades de negócios - Foto: Ilustração

Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha recebe estrutura para a Expo Macaé, que une entretenimento, tradição rural e oportunidades de negóciosFoto: Ilustração

Publicado 07/07/2026 09:12 | Atualizado 07/07/2026 09:15

Macaé - A contagem regressiva para uma das maiores festas do interior do Estado do Rio de Janeiro já começou. Macaé entra em clima de comemoração pelos seus 213 anos de emancipação político-administrativa com a realização da Expo Macaé 2026, evento que promete movimentar a cidade durante seis dias, reunindo milhares de visitantes em uma programação que mistura música, tradição rural, entretenimento e oportunidades para o agronegócio.

O Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha será novamente o cenário da festa, que aposta em uma estrutura ampliada para receber moradores, turistas, produtores rurais e empresários ligados ao setor agropecuário.

A programação artística traz nomes conhecidos da música brasileira. A abertura ficará por conta de Zezé Di Camargo. Em seguida, sobem ao palco Sorriso Maroto, Filho do Piseiro, Kemilly Santos, Panda e Thiaguinho, responsável pelo encerramento das comemorações do aniversário da cidade. O evento também reserva espaço para atrações destinadas ao público infantil.

Além dos shows, a Expo reforça seu papel como vitrine do agronegócio regional. Durante o evento, produtores, especialistas, instituições de pesquisa e representantes do setor público participarão de palestras, encontros técnicos e debates sobre inovação, sustentabilidade, agricultura familiar, turismo rural e novas oportunidades de mercado.

A exposição de animais continua entre os principais atrativos. Criadores de diferentes regiões apresentarão exemplares de destaque, enquanto os julgamentos técnicos de cavalos e do gado Nelore movimentarão o parque durante vários dias. As avaliações incluem critérios de morfologia, marcha, pesagem e desempenho genético, encerrando com a escolha dos campeões.

O tradicional rodeio também volta a ocupar espaço de destaque na programação. As montarias em cavalos e touros prometem lotar a arena em cinco noites consecutivas, seguindo as normas de bem-estar animal adotadas para a competição.

O ambiente rural será reforçado ainda com a Prova dos Três Tambores, a Prova do Laço e o tradicional leilão de animais, considerado um importante momento para geração de negócios e valorização da pecuária regional.

Quem visitar a Expo também poderá conhecer a Fazendinha, espaço voltado principalmente ao público infantil. O ambiente permite contato com pequenos animais, aproximando crianças e famílias da rotina do campo de forma educativa e recreativa.

Com uma programação que vai além do entretenimento, a Expo Macaé busca fortalecer a economia local, impulsionar o turismo e valorizar uma das atividades que fazem parte da história do município, consolidando o evento como uma das principais celebrações do calendário fluminense.