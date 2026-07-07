Prefeito Welberth Rezende afirmou que a iniciativa pretende proteger a populaçãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Macaé endurece regras contra terrenos abandonados e dono poderá pagar limpeza feita pela Prefeitura
Nova legislação autoriza o município a executar serviços em imóveis sem manutenção e repassar todos os custos ao proprietário por meio do IPTU
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Petroleiros convocam mobilização em Macaé e denunciam ataques aos direitos sindicais de terceirizados
Manifestação em frente à Base de Imboassica integra movimento nacional e cobra respeito à liberdade de organização dos trabalhadores que prestam serviços ao Sistema Petrobras
Marvvila entra em cena, muda o clima e faz Macaé virar um só coro de pagode
Mesmo com o clima de decepção pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo, cantora emocionou o público no Amanda em Casa na Copa e mostrou que a música pode aliviar até as derrotas mais difíceis
Macaé aposta no diálogo entre jovens e leva debate sobre cancelamento e preconceito para grande fórum estudantil
Evento reunirá lideranças estudantis da rede municipal para discutir convivência, redes sociais e os desafios que ultrapassam os muros da escola
Futuro do transporte coletivo entra em debate e população de Macaé é chamada para ajudar a redesenhar o sistema
Audiência pública na Câmara vai apresentar estudos para a nova licitação dos ônibus e abrir espaço para sugestões que poderão influenciar o modelo de mobilidade da cidade
Pausa nas salas de aula abre nova etapa do ano letivo e prepara rede de Macaé para retorno com desfile cívico
Recesso escolar começa na próxima semana, inclui planejamento pedagógico e manutenção das escolas antes da volta dos estudantes no fim de julho
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