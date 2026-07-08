Suspeito foi levado para a 123ª DP após ser preso durante operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Miramar.Foto: Policia Civil
Monitoramento da Polícia Civil termina com prisão de suspeito de abastecer tráfico no Miramar, em Macaé
Investigação identificou movimentação típica da venda de drogas e levou à apreensão de entorpecentes prontos para comercialização e dinheiro em espécie
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Macaé amplia prazo para recursos e republica resultado preliminar dos editais da Lei Aldir Blanc
Retificação divulgada pela Secretaria de Cultura altera cronograma do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc e dá mais tempo para proponentes contestarem o resultado
Contagem regressiva para o CAp: inscrições gratuitas para o Ensino Médio entram na reta final em Macaé
Candidatos têm até 15 de julho para garantir participação no processo seletivo que oferece 100 vagas para a 1ª série do Ensino Médio em uma das escolas públicas mais concorridas do município
Música, rodeio e tradição: Expo 2026 vai transformar Macaé em um grande palco de entretenimento
Evento que celebra os 213 anos do município reúne atrações musicais, exposição de animais, negócios rurais e programação voltada para toda a família no Parque de Exposições
Macaé endurece regras contra terrenos abandonados e dono poderá pagar limpeza feita pela Prefeitura
Nova legislação autoriza o município a executar serviços em imóveis sem manutenção e repassar todos os custos ao proprietário por meio do IPTU
Petroleiros convocam mobilização em Macaé e denunciam ataques aos direitos sindicais de terceirizados
Manifestação em frente à Base de Imboassica integra movimento nacional e cobra respeito à liberdade de organização dos trabalhadores que prestam serviços ao Sistema Petrobras
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