Suspeito foi levado para a 123ª DP após ser preso durante operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Miramar. - Foto: Policia Civil

Suspeito foi levado para a 123ª DP após ser preso durante operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Miramar.Foto: Policia Civil

Publicado 08/07/2026 10:33

Macaé - O cerco ao tráfico de drogas ganhou mais um capítulo em Macaé com uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem apontado como responsável pela venda de entorpecentes no bairro Miramar. A ação foi desencadeada após um trabalho de investigação que monitorava a movimentação do suspeito e identificou indícios de comercialização de drogas na região.

Policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia acompanharam a rotina do investigado e constataram uma dinâmica considerada típica do tráfico. Conforme a corporação, o homem fazia contato com usuários, recebia pagamentos e, em seguida, buscava os entorpecentes em outro ponto para concluir as entregas.

No momento da abordagem, os agentes localizaram com o suspeito uma sacola contendo drogas já embaladas e separadas para venda, além de dinheiro em espécie que, segundo a investigação, teria sido obtido com a atividade ilícita.

Após a prisão, o homem foi conduzido à sede da 123ª DP, onde o flagrante foi formalizado. O material apreendido também foi recolhido para perícia e será incorporado ao inquérito policial.

A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio Braga e Felippe Gomes e integra as ações permanentes da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em Macaé. O trabalho utiliza levantamentos de inteligência, monitoramento de áreas consideradas estratégicas e investigações voltadas à identificação de pessoas envolvidas com organizações criminosas.

Segundo a Polícia Civil, a participação da população continua sendo fundamental para o avanço das investigações. Informações sobre crimes e suspeitos podem ser encaminhadas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043. A corporação reforça que todas as denúncias são tratadas com absoluto sigilo.

