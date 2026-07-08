Proponentes devem conferir o resultado republicado e o novo calendário divulgado pela Secretaria de Cultura - Foto: Douglas Smmithy

Proponentes devem conferir o resultado republicado e o novo calendário divulgado pela Secretaria de CulturaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/07/2026 10:15

Macaé - Os participantes dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Macaé precisarão ficar atentos às próximas etapas do processo de seleção. Após identificar a necessidade de ajustes na divulgação inicial, a Secretaria Municipal de Cultura publicou uma errata com a republicação do resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 001/2026 e promoveu alterações no cronograma oficial do programa.

A principal mudança envolve o período destinado à apresentação de recursos. Com a atualização do calendário, os proponentes passaram a contar com um novo prazo para contestar o resultado preliminar da seleção. As manifestações poderão ser protocoladas até o dia 13 de julho.

A medida foi adotada para assegurar que todos os inscritos tenham acesso à versão corrigida da classificação antes da continuidade do processo, preservando o direito de análise e eventual contestação dos resultados divulgados.

Os editais integram o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, iniciativa voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva da cultura por meio do incentivo financeiro a artistas, grupos, coletivos e agentes culturais. Em Macaé, a seleção contempla projetos de diferentes segmentos artísticos e culturais.

A Secretaria de Cultura recomenda que todos os candidatos acompanhem atentamente as publicações oficiais para verificar se houve alterações relacionadas às suas propostas e para cumprir os novos prazos previstos no cronograma atualizado.

A íntegra da errata, o resultado preliminar republicado e o calendário revisado estão disponíveis no Diário Oficial do Município e também nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura.

A atualização do cronograma não altera os objetivos dos editais, mas reorganiza as próximas fases do processo seletivo, garantindo mais transparência e segurança aos participantes.

