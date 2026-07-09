Lavouras de milho fazem de Macaé o principal produtor do Estado e reforçam a importância da agricultura para a economia regionalFoto: Ilustração
Milho movimenta R$ 6,8 milhões por ano e transforma Macaé na maior potência agrícola do Estado do Rio
Produção liderada pelo município impulsiona a economia rural, fortalece a agricultura familiar e garante o abastecimento de mercados e festas juninas em diversas regiões fluminenses
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2ZDiniz desembarca em Macaé para comandar Fan Fest que une rap, pagode e entrada gratuita neste sábado
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Obra entra na fase final de execução, enquanto município anuncia intervenções no Terminal Central e prepara o início da construção do terminal do Lagomar
Sana recebe ação que aproxima moradores dos serviços ambientais e leva atendimento direto à população
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Investigação identificou movimentação típica da venda de drogas e levou à apreensão de entorpecentes prontos para comercialização e dinheiro em espécie
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Retificação divulgada pela Secretaria de Cultura altera cronograma do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc e dá mais tempo para proponentes contestarem o resultado
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