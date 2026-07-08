2ZDiniz será a principal atração da Fan Fest, que promete reunir fãs do rap e do pagode em Macaé - Foto: Arquivo Pessoal

2ZDiniz será a principal atração da Fan Fest, que promete reunir fãs do rap e do pagode em MacaéFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 08/07/2026 12:43

Macaé - A mistura entre rap, pagode e muita música ao vivo vai tomar conta de Macaé neste sábado (11). O cantor 2ZDiniz, um dos nomes em ascensão da música urbana brasileira, será a principal atração do Amanda em Casa na Copa Fan Fest, evento que promete reunir um grande público no estacionamento do Shopping Plaza Macaé com uma programação pensada para diferentes estilos musicais.

Conhecido por sucessos que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, 2ZDiniz subirá ao palco levando um repertório que inclui músicas como "Beatriz", "Te Encontrar na Lapa" e "Coisas que Não Aprendi Contigo", além de outras composições que marcaram sua trajetória e conquistaram espaço entre o público jovem.

Antes da apresentação do rapper, a anfitriã do evento, Amanda Amado, abrirá a programação com um show que destacará o samba e o pagode. A cantora apresentará músicas autorais, entre elas "Caçando Motivo" e o novo single "TUA", além de sucessos conhecidos pelo público.

A festa também contará com apresentações dos DJs Talie e Bibi Grácio, responsáveis por manter o clima de animação entre os shows.

Realizado em um dos principais centros comerciais da cidade, o Amanda em Casa na Copa Fan Fest foi planejado para oferecer uma experiência que vai além dos palcos. A estrutura reunirá espaço para alimentação, áreas de convivência e diferentes setores destinados ao público.

Outro diferencial é o acesso gratuito ao Setor Arena, ampliando a participação de moradores e visitantes. Já os setores pagos terão ingressos comercializados antecipadamente.

A organização informa que o evento é destinado ao público acima de 12 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados pelos responsáveis legais durante toda a programação.

Com artistas de diferentes estilos e uma proposta que une entretenimento e convivência, a expectativa é que a Fan Fest mantenha o sucesso das edições anteriores e transforme mais um fim de semana em um grande encontro musical em Macaé.

Antes da apresentação do rapper, a anfitriã do evento, Amanda Amado, abrirá a programação com um show que destacará o samba e o pagode Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

