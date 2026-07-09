Festival reunirá gastronomia, música e manifestações culturais que fazem parte da história da comunidade da Serra da Cruz - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Festival reunirá gastronomia, música e manifestações culturais que fazem parte da história da comunidade da Serra da CruzFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 09/07/2026 13:50

Macaé - Os sabores do campo, a música regional e as tradições do interior voltarão a ocupar o centro das atenções em Macaé neste fim de semana. Entre sexta-feira, dia 10, e domingo, dia 12, o distrito de Serra da Cruz receberá a 18ª edição do Festival do Aipim, evento que já faz parte do calendário cultural do município e que promete reunir moradores, produtores rurais e visitantes em uma grande celebração da identidade local.

Mais do que uma festa gastronômica, o encontro representa uma homenagem à agricultura familiar e ao alimento que se tornou símbolo da comunidade. Ao longo de três dias, o público encontrará uma programação diversificada, reunindo cultura popular, entretenimento e oportunidades para fortalecer a economia da região serrana.

A culinária será um dos grandes destaques da programação. As barracas espalhadas pelo espaço do festival apresentarão receitas tradicionais e releituras criativas preparadas com o aipim, ingrediente que movimenta a produção agrícola local e inspira pratos doces e salgados apreciados por diferentes gerações.

Além da gastronomia, o evento contará com shows musicais, cavalgada, atividades recreativas para crianças, leilão, bingo comunitário, gincanas e competições culturais que distribuirão premiações em dinheiro, incentivando a participação dos moradores e valorizando os talentos da comunidade.

A abertura acontecerá na sexta-feira, às 18h. No sábado e no domingo, a programação começará às 10h, oferecendo atrações ao longo de todo o dia. Um dos momentos mais aguardados será a tradicional cavalgada, marcada para o sábado, com saída de Córrego do Ouro em direção à Serra da Cruz, reunindo cavaleiros de diferentes localidades.

No palco principal, artistas da região garantirão a animação durante os três dias de festa. Entre as atrações confirmadas estão Renata Freitas, Edson Batata, Piratas do Forró, Marquinhos do Forró, Banda Pegada Bruta, Érika Carvalho, Turma do Forró, Felipe Ribeiro e Andrezinho do Forró.

Para a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, preservar o Festival do Aipim significa manter viva uma tradição construída pela própria comunidade ao longo dos anos.

"Quando valorizamos um evento como esse, estamos fortalecendo a história das famílias que vivem da agricultura, preservando costumes que atravessam gerações e impulsionando a economia local. O Festival do Aipim é uma expressão da cultura de Macaé e mostra como tradição, turismo e desenvolvimento podem caminhar juntos", destacou.

Organizado pela Associação de Produtores Rurais e Moradores da Serra da Cruz (APRUSC), o festival conta com apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, além de instituições estaduais ligadas ao desenvolvimento rural. A expectativa é receber um grande público durante os três dias de programação gratuita.