Foragido foi localizado no Centro de Macaé após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pelas forças de segurança.Foto: Reprodução Vídeo Segurança Presente
Tecnologia ajuda a capturar foragido da Justiça por tráfico durante patrulhamento no Centro de Macaé
Sistema de reconhecimento facial integrado às forças de segurança identificou homem com mandado de prisão em aberto, localizado minutos depois por agentes do Segurança Presente
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Modelo de prevenção coloca Macaé no mapa da Defesa Civil e atrai visita técnica de especialistas de Maricá
Equipe formada por engenheiros, geólogos e meteorologistas conheceu programas, tecnologias e estratégias que transformaram o município em referência na gestão de riscos e proteção da população
Serra da Cruz transforma tradição em festa e recebe três dias de celebração com o maior Festival do Aipim da região
Evento movimentará o distrito de Macaé entre os dias 10 e 12 de julho com gastronomia típica, música, cavalgada, atrações para toda a família e valorização da produção rural
Transporte coletivo de Macaé entra em nova fase com participação popular e promessa de mudanças estruturais
Audiência pública apresenta primeiros estudos para a futura licitação e propõe ampliação da oferta de ônibus, revisão de itinerários e reforço na fiscalização
Milho movimenta R$ 6,8 milhões por ano e transforma Macaé na maior potência agrícola do Estado do Rio
Produção liderada pelo município impulsiona a economia rural, fortalece a agricultura familiar e garante o abastecimento de mercados e festas juninas em diversas regiões fluminenses
2ZDiniz desembarca em Macaé para comandar Fan Fest que une rap, pagode e entrada gratuita neste sábado
Evento no Shopping Plaza Macaé terá Amanda Amado, DJs e programação voltada ao público que busca música, lazer e diversão durante a Copa
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