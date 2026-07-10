Foragido foi localizado no Centro de Macaé após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pelas forças de segurança. - Foto: Reprodução Vídeo Segurança Presente

Foragido foi localizado no Centro de Macaé após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pelas forças de segurança.Foto: Reprodução Vídeo Segurança Presente

Publicado 10/07/2026 13:33

Macaé - A combinação entre tecnologia e resposta rápida das equipes de patrulhamento voltou a produzir resultados em Macaé. Um homem que estava foragido da Justiça foi capturado no Centro da cidade após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial integrado às forças de segurança pública, ferramenta que tem ampliado a eficiência das ações de monitoramento e localização de pessoas com pendências judiciais.

O alerta foi emitido pela Sala de Operações (SOP) do programa Segurança Presente durante o monitoramento em tempo real das câmeras instaladas na região central. Assim que a identificação foi confirmada pelo sistema, as equipes iniciaram buscas imediatas e conseguiram localizar o suspeito em poucos minutos.

Após a abordagem, os agentes realizaram consultas aos bancos de dados oficiais e verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A ordem judicial havia sido expedida pela Vara de Execuções Penais da Capital.

Com a confirmação do mandado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde a ordem judicial foi novamente validada pela autoridade policial. Segundo o registro da ocorrência, ele foi apresentado em perfeitas condições físicas e psicológicas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

O resultado da ação reforça o papel da tecnologia como aliada do policiamento ostensivo. A integração entre os sistemas inteligentes de monitoramento e o trabalho operacional das equipes permite identificar foragidos com mais rapidez, reduz o tempo de resposta das ocorrências e fortalece as estratégias de combate à criminalidade.

Nos últimos meses, o reconhecimento facial passou a representar uma ferramenta importante para ampliar a eficiência das operações de segurança pública em Macaé, contribuindo para a retirada de pessoas procuradas pela Justiça das ruas e aumentando a sensação de segurança da população.