Sorriso Maroto será a grande atração da segunda noite da Expo Macaé, que espera receber milhares de pessoas no Parque de Exposições Latiff Mussi - Foto: Ilustração

Sorriso Maroto será a grande atração da segunda noite da Expo Macaé, que espera receber milhares de pessoas no Parque de Exposições Latiff MussiFoto: Ilustração

Publicado 13/07/2026 09:09

Macaé - Os acordes que embalaram histórias de amor, amizades e momentos inesquecíveis vão ecoar em Macaé durante uma das noites mais aguardadas da Expo 2026. O grupo Sorriso Maroto desembarcará no Parque de Exposições Latiff Mussi no sábado (25), às 22h, para um espetáculo que promete reunir milhares de pessoas em uma celebração marcada por emoção, nostalgia e muita música.

Referência do pagode brasileiro há quase três décadas, a banda chega ao município vivendo um dos momentos mais importantes da carreira. O reconhecimento internacional conquistado com o Grammy Latino de 2025, na categoria Melhor Álbum de Samba e Pagode pelo projeto Homenagem ao Fundo de Quintal, consolidou ainda mais a trajetória do grupo e ampliou a expectativa do público para a apresentação.

No palco, Bruno Cardoso, Cris Oliveira, Sergio Jr., Vinícius Augusto e Fred conduzirão uma viagem musical que atravessa diferentes fases da carreira. O repertório reunirá clássicos que marcaram gerações, como "Sinais", "Ainda Gosto de Você", "1 Metro e 65", "Assim Você Mata o Papai", "Futuro Prometido" e "50 Vezes", além de canções mais recentes, entre elas "Ela" e "80 Anos". O espetáculo também prestará homenagem a grupos que ajudaram a construir a história do pagode nacional, como Exaltasamba e Soweto.

A expectativa é que fãs de diversas cidades da região e de outros municípios fluminenses viajem até Macaé para acompanhar o show. Além de movimentar o Parque de Exposições, a programação deverá impulsionar hotéis, pousadas, bares, restaurantes, transporte e o comércio local, fortalecendo a economia durante um dos maiores eventos do calendário municipal.

Mais do que os grandes shows, a Expo Macaé continuará oferecendo uma programação diversificada voltada para diferentes públicos. Logo na entrada do parque, os visitantes encontrarão uma fazendinha com pequenos animais, aproximando crianças e adultos da rotina do campo e proporcionando uma experiência voltada ao universo rural.

A agenda agropecuária permanecerá intensa durante toda a exposição. Julgamentos de cavalos de diferentes raças, avaliações de gado Nelore, diagnósticos zootécnicos e apresentações técnicas ocuparão parte da programação diária, valorizando o trabalho dos criadores e destacando a qualidade genética dos animais apresentados.

Outro momento tradicional será o rodeio, que movimentará a arena entre os dias 25 e 29 de julho com montarias em touros e cavalos, reunindo competidores e amantes da modalidade em disputas realizadas dentro dos critérios técnicos e das normas de segurança.

As competições equestres também terão espaço garantido. A Prova dos Três Tambores acontecerá diariamente, enquanto a tradicional Prova do Laço reunirá competidores de diferentes municípios no domingo (26), preservando uma das práticas mais tradicionais do universo rural.

A programação inclui ainda o tradicional Leilão da Expo, marcado para sábado (25), às 16h. O evento reunirá criadores da região para fomentar negócios, incentivar investimentos no setor pecuário e fortalecer uma atividade que possui papel importante na economia regional.

Com atrações musicais nacionais, entretenimento, atividades voltadas ao agronegócio e opções para toda a família, a Expo Macaé reafirma sua posição como um dos maiores eventos do interior do Estado do Rio de Janeiro, unindo cultura, tradição, desenvolvimento econômico e lazer em um único espaço.