Defesa Civil reforça orientações preventivas para minimizar riscos durante a passagem da frente fria em MacaéFoto: Douglas Smmithy
Frente fria coloca Macaé em alerta para chuva, ventos fortes e ressaca nesta segunda-feira
Defesa Civil orienta moradores a redobrarem os cuidados diante da previsão de instabilidade e de ondas que podem chegar a três metros no litoral do município
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Ex-The Voice, cantora e compositora Amanda Amado recebe 2zDinizz em Macaé e reúne mais de quatro mil pessoas em noite histórica
Mais de quatro mil pessoas prestigiaram o show do rapper 2ZDinizz durante o evento
Serra da Cruz vai transformar o aipim em protagonista de três dias de cultura, música e sabores em Macaé
Festival chega à 18ª edição reunindo gastronomia, tradição rural, atrações musicais e atividades para toda a família em um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município
Aeroporto de Macaé bate novo recorde na aviação offshore e reforça posição como motor da economia do petróleo
Movimentação cresce no primeiro semestre, infraestrutura é ampliada e terminal consolida protagonismo logístico para a Bacia de Campos, principal polo produtor de petróleo do país
Lenine e Pop 3 vão transformar o Sana em palco da cultura brasileira durante o Festival Sesc de Inverno
Distrito serrano de Macaé receberá dois dias de programação gratuita com grandes nomes da música nacional, reforçando sua vocação como destino de turismo, natureza e arte
Corrida, caminhada e duelo estadual de vôlei colocam Macaé no centro das atenções esportivas neste domingo
Desafio Energia Petrobras reunirá centenas de participantes na Linha Verde, enquanto a equipe V4 buscará reação no Campeonato Estadual Sub-17 Feminino diante do Fluminens
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