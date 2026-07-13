Defesa Civil reforça orientações preventivas para minimizar riscos durante a passagem da frente fria em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil reforça orientações preventivas para minimizar riscos durante a passagem da frente fria em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/07/2026 09:08

Macaé - A chegada de uma frente fria coloca Macaé em estado de atenção nesta segunda-feira (13). A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para a possibilidade de chuva, ventos intensos e ressaca, recomendando que moradores e visitantes adotem medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos ao longo do dia.

De acordo com o órgão, a previsão indica pancadas de chuva com volume entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhadas de rajadas de vento que podem ultrapassar os 40 quilômetros por hora. As condições climáticas exigem atenção especial de motoristas, pescadores, trabalhadores que atuam em áreas abertas e pessoas que costumam frequentar a orla.

Outro fator que amplia o monitoramento é o Aviso de Ressaca nº 415/2026, emitido pela Marinha do Brasil. O comunicado inclui o litoral macaense e prevê ondas entre 2,5 e 3 metros, com predominância das direções sul e sudoeste. O alerta permanece válido das 9h desta segunda-feira até as 9h de terça-feira (14).

Diante do cenário, a orientação é evitar permanecer próximo a costões, pedras, píeres, quebra-mares e trechos sujeitos ao impacto das ondas. Também é recomendado que embarcações de pequeno porte redobrem os cuidados e que banhistas evitem entrar no mar durante o período de ressaca.

A Defesa Civil mantém equipes de prontidão para acompanhar as condições meteorológicas e atender eventuais ocorrências. O órgão reforça que o monitoramento é permanente e que novas informações poderão ser divulgadas caso haja alteração nas previsões.

Em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275.