O show do rapper 2ZDinizz levou mais de quatro mil pessoas ao eventoFotos: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

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Douglas Smmithy
Macaé - Macaé viveu uma noite de muita música, emoção e conexão neste sábado (11), durante mais uma edição do Amanda em Casa. Realizado no Shopping Plaza Macaé, o evento reuniu mais de quatro mil pessoas para acompanhar o show do rapper 2zDinizz, um dos principais nomes da nova geração do rap nacional.
Quem abriu a programação foi a cantora e compositora e ex The voice Amanda Amado, idealizadora do projeto. Em seguida, 2zDinizz tomou conta do palco em uma apresentação eletrizante do início ao fim. Cantando os maiores sucessos da carreira, o artista foi ovacionado e levou o público ao delírio, que acompanhou praticamente todo o repertório em coro.
Em um dos momentos mais marcantes da noite, o rapper desceu do palco e foi para o meio da multidão, abraçando fãs, cumprimentando o público e tornando o show ainda mais próximo e emocionante. Conhecido pela forte conexão com os jovens, 2zDinizz também aproveitou o espetáculo para deixar mensagens de incentivo e esperança.
“Não desistam dos seus sonhos. Nem sempre eles acontecem no tempo que a gente quer, mas eles acontecem quando a gente continua acreditando.”
Após a apresentação, o artista recebeu dezenas de fãs no camarim para fotos, vídeos, mantendo a atenção e a simplicidade que marcam sua relação com o público.
Idealizado por Amanda Amado, o Amanda em Casa nasceu com o propósito de promover encontros através da música, reunindo artistas de diferentes estilos em um mesmo palco e proporcionando experiências inesquecíveis ao público.
“A música sempre foi a minha grande paixão e eu acredito profundamente no poder que ela tem de transformar vidas, tocar corações e unir pessoas. Mais do que entretenimento, ela cria memórias, aproxima histórias e desperta sentimentos. Ver artistas de diferentes ritmos dividindo o mesmo palco e o público vivendo tudo isso junto é emocionante. Sem dúvida, o Amanda em Casa é um dos projetos mais felizes da minha carreira, que começou quando eu tinha apenas 10 anos de idade. É algo que vou guardar para sempre no meu coração”, afirma Amanda Amado.
A última edição do Amanda em Casa já tem data marcada. No próximo dia 19 de julho, o projeto será encerrado em grande estilo com um show do cantor e ator Thiago Martins, prometendo fechar a temporada com muita música, celebração e emoção, coroando o sucesso de um dos principais eventos musicais realizados em Macaé.
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O show do rapper 2ZDinizz levou mais de quatro mil pessoas ao evento
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