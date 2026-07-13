Faculdade Municipal disponibiliza vagas remanescentes para cursos noturnos e amplia o acesso ao ensino superior gratuito em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Faculdade Municipal disponibiliza vagas remanescentes para cursos noturnos e amplia o acesso ao ensino superior gratuito em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/07/2026 09:09

Macaé - O acesso ao ensino superior gratuito acaba de ganhar uma nova oportunidade em Macaé. A Faculdade Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) abriu inscrições para o preenchimento de 45 vagas remanescentes em cursos de graduação noturnos, destinadas ao ingresso imediato no segundo semestre de 2026. A iniciativa amplia as possibilidades para quem deseja investir na formação acadêmica sem custos e construir uma nova trajetória profissional.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de Licenciatura em Letras, com 28 oportunidades, e Pedagogia, com outras 17. As graduações são reconhecidas pela formação de profissionais voltados para a educação, atendendo à crescente demanda por professores qualificados e contribuindo para o fortalecimento do ensino na região.

O processo seletivo foi estruturado para ampliar o acesso dos candidatos. Poderão participar aqueles que utilizarem as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025. Também será aceita a comprovação de atuação como professor da rede privada ou como servidor público das redes municipal, estadual ou federal de ensino, conforme os critérios estabelecidos no edital.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 13 e 24 de julho, exclusivamente pelo portal oficial da FeMASS. Antes da inscrição, os candidatos devem consultar atentamente o edital, onde estão detalhadas as exigências documentais, os critérios de classificação e todas as etapas do processo seletivo.

Para o diretor da FeMASS, Eddie Paiva, a abertura das vagas representa mais uma oportunidade para transformar vidas por meio da educação.

"Cada vaga representa uma oportunidade concreta para quem deseja mudar de vida por meio do conhecimento. A FeMASS nasceu com o compromisso de democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade e formar profissionais preparados para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e da região."

O diretor também destaca que a participação da comunidade é importante para ampliar o alcance da iniciativa.

"Quem sonha em conquistar um diploma de nível superior não pode deixar essa oportunidade passar. E quem conhece alguém que deseja estudar também pode ajudar compartilhando essa informação. Muitas vezes, uma simples indicação pode abrir portas para um novo futuro."

Mantida pelo município, a FeMASS consolidou-se como uma das principais instituições públicas de ensino superior da região, oferecendo cursos gratuitos voltados à formação acadêmica e profissional. A abertura das vagas remanescentes reforça o compromisso da instituição com a inclusão educacional, a valorização da formação docente e a qualificação de novos profissionais para o mercado de trabalho.