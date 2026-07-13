Faculdade Municipal disponibiliza vagas remanescentes para cursos noturnos e amplia o acesso ao ensino superior gratuito em MacaéFoto: Douglas Smmithy
FeMASS abre novas oportunidades para ingresso no ensino superior gratuito com 45 vagas remanescentes em cursos noturnos
Instituição oferece vagas imediatas para Letras e Pedagogia, com seleção por nota do Enem ou experiência na área da educação e inscrições gratuitas pela internet
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Ex-The Voice, cantora e compositora Amanda Amado recebe 2zDinizz em Macaé e reúne mais de quatro mil pessoas em noite histórica
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Serra da Cruz vai transformar o aipim em protagonista de três dias de cultura, música e sabores em Macaé
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