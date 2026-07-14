Instalação das âncoras na faixa de areia representa o primeiro passo da operação de reflutuação do Skandi AmazonasFoto: Reprodução
Remoção do Skandi Amazonas entra em nova fase em Macaé
Instalação das primeiras âncoras na Praia Campista marca o início da operação que deverá reflutuar e retirar a embarcação encalhada desde maio
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