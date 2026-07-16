Projeto prevê uma completa transformação da Praça dos Navegantes, um dos principais espaços públicos da Barra de Macaé - Foto: Ilustração

Projeto prevê uma completa transformação da Praça dos Navegantes, um dos principais espaços públicos da Barra de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 16/07/2026 09:55

Macaé - Transformação, lazer e qualidade de vida estarão no centro de uma das maiores intervenções urbanas previstas para a Zona Norte de Macaé. A Praça dos Navegantes, localizada na orla da Barra de Macaé, passará por uma ampla revitalização que mudará completamente a estrutura de um dos espaços públicos mais tradicionais do município. O projeto prevê novos ambientes de convivência, equipamentos esportivos modernos, paisagismo, acessibilidade e melhorias que prometem devolver à população um local preparado para receber famílias, crianças, esportistas e visitantes.

A apresentação oficial do projeto e a entrega da Ordem de Serviço acontecerão no próximo dia 27 de julho, às 18h. Desenvolvido pela Secretaria Municipal Executiva de Obras, o planejamento contempla intervenções em uma área de 8.352,89 metros quadrados, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

A proposta vai muito além de uma reforma. O objetivo é modernizar toda a estrutura existente, preservar equipamentos importantes e criar novos espaços capazes de ampliar o uso da praça durante todo o dia, oferecendo mais conforto, segurança e integração entre a cidade e a orla.

As primeiras intervenções incluem a reorganização completa do espaço, com retirada de estruturas antigas, remodelação dos canteiros, implantação de novos pisos e reorganização das áreas destinadas ao lazer. As pistas de caminhada receberão pavimentação renovada, enquanto áreas de convivência ganharão acabamento em granito e decks produzidos com madeira ecológica, reforçando o conceito de sustentabilidade do projeto.

As crianças terão um espaço totalmente remodelado. O playground será equipado com piso emborrachado de segurança, desenvolvido para absorver impactos e reduzir riscos de acidentes, seguindo as normas técnicas nacionais. Entre as novidades também está a construção de um labirinto infantil em alvenaria e a instalação de brinquedos divididos por faixa etária.

A prática esportiva continuará sendo um dos principais pilares do complexo. O projeto preserva e moderniza a quadra poliesportiva, o campo de futebol, a academia coberta e os vestiários já existentes. A academia ao ar livre também será ampliada e equipada com novos aparelhos destinados ao fortalecimento muscular, alongamento e atividades físicas voltadas para diferentes perfis de usuários.

Outro destaque será a renovação completa do mobiliário urbano. A praça receberá novos bancos, mesas de concreto, bicicletários, lixeiras metálicas, vasos ornamentais e estruturas projetadas para resistir às condições climáticas da região litorânea.

O paisagismo ocupará papel de destaque na revitalização. Árvores de grande porte, palmeiras, arbustos e espécies ornamentais serão distribuídos em diferentes canteiros para criar um ambiente mais agradável, ampliar as áreas de sombra e integrar visualmente a praça à paisagem costeira da Barra.

Por estar localizada de frente para o mar, toda a área voltada para a praia ganhará guarda-corpo resistente à maresia, aumentando a segurança de pedestres e ciclistas que circulam diariamente pelo local.

Os prédios existentes dentro do complexo também serão revitalizados. O projeto prevê melhorias estruturais no prédio administrativo, na Rádio Costeira e no quiosque comercial, além da adequação das edificações às normas atuais de acessibilidade, incluindo sanitários adaptados para pessoas com deficiência.

Com a revitalização, a Praça dos Navegantes deverá consolidar-se como um dos maiores espaços públicos de convivência, esporte e lazer de Macaé, fortalecendo a ocupação da orla e valorizando uma das regiões mais tradicionais da cidade.