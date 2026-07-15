Centro de Especialidades Dona Alba amplia horário de funcionamento para facilitar o atendimento da população - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Centro de Especialidades Dona Alba amplia horário de funcionamento para facilitar o atendimento da populaçãoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/07/2026 14:40

Macaé - Quem enfrenta dificuldades para buscar atendimento médico durante o horário comercial ganhará uma nova oportunidade nesta semana em Macaé. O Centro de Especialidades Dona Alba ampliará o horário de funcionamento até as 21h para realizar um mutirão de consultas, oferecendo mais comodidade aos usuários e reforçando a oferta de serviços especializados na rede municipal de saúde.

A iniciativa, iniciada na última terça-feira (14), seguirá até quinta-feira (16), com atendimento das 17h às 21h. A proposta é ampliar o acesso à assistência médica, reduzir a demanda reprimida e atender pacientes que, por compromissos profissionais ou pessoais, encontram dificuldades para comparecer às consultas durante o expediente convencional.

Nesta quarta-feira (15), a programação contemplará consultas previamente agendadas nas especialidades de Urologia e Cardiologia. Paralelamente, a Clínica Médica funcionará por livre demanda, permitindo que qualquer cidadão procure atendimento diretamente na unidade, sem necessidade de agendamento.

Na quinta-feira (16), o mutirão continuará com consultas marcadas em Psicologia e Angiologia. Assim como nos dias anteriores, a Clínica Médica permanecerá disponível para atendimento espontâneo, ampliando as possibilidades de acesso aos serviços de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estratégia busca fortalecer a assistência especializada e tornar o atendimento mais acessível para trabalhadores, estudantes e demais moradores que não conseguem comparecer às unidades durante o dia. A ampliação do horário representa mais uma alternativa para aproximar a população da rede pública de saúde.

Além da programação desta semana, a Prefeitura informou que os mutirões noturnos passarão a integrar o calendário permanente de atendimentos, com ações também aos sábados, em frequência quinzenal, ampliando ainda mais a oferta de consultas especializadas.

O Centro de Especialidades Dona Alba está localizado na Rua Governador Roberto Silveira, nº 108, no Centro de Macaé, e é referência no município para atendimentos especializados em diversas áreas médicas.