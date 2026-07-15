Centro de Especialidades Dona Alba amplia horário de funcionamento para facilitar o atendimento da populaçãoFoto: Moisés Bruno H. Santos
Mutirão noturno amplia consultas e facilita acesso à saúde em Macaé
Centro de Especialidades Dona Alba estende funcionamento até as 21h com consultas especializadas e atendimento em Clínica Médica por livre demanda
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Foragido condenado por roubo é capturado em Macaé
Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal localiza homem procurado pela Justiça da Bahia na Rodoviária do município
Macaé celebrará 213 anos com semana de inaugurações, obras e grandes eventos
Aniversário do município contará com entregas de equipamentos públicos, investimentos em infraestrutura, segurança, mobilidade, turismo e programação cultural espalhada por diferentes regiões da cidade
Qualificação gratuita e bolsas colocam Macaé no mapa das grandes oportunidades
IFF abre 35 vagas para curso técnico em Planejamento e Controle da Produção pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, com auxílio financeiro que poderá chegar a R$ 858 por mês
Macaé avança com obras no Novo Horizonte para acabar com alagamentos históricos
Obras de drenagem, saneamento e urbanização entram em nova etapa e prometem transformar a infraestrutura de um dos bairros mais afetados pelas chuvas
Remoção do Skandi Amazonas entra em nova fase em Macaé
Instalação das primeiras âncoras na Praia Campista marca o início da operação que deverá reflutuar e retirar a embarcação encalhada desde maio
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