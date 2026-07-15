Programação de aniversário reunirá inaugurações, obras, eventos e ações voltadas ao desenvolvimento de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Programação de aniversário reunirá inaugurações, obras, eventos e ações voltadas ao desenvolvimento de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/07/2026 14:39

Macaé - Macaé transformará a comemoração dos seus 213 anos de emancipação político-administrativa em uma verdadeira vitrine de investimentos públicos. Ao longo de seis dias, moradores acompanharão uma extensa agenda de inaugurações, entrega de equipamentos, lançamento de obras, ações voltadas à segurança, mobilidade, assistência social e valorização do servidor, além de grandes eventos que reforçam o potencial econômico, turístico e cultural do município.

A programação especial terá início na sexta-feira, 24 de julho, quando o Parque de Exposições receberá, às 13h, a abertura da Feira da Economia do Mar 2026, um dos principais encontros voltados ao fortalecimento da economia azul e dos setores produtivos ligados ao litoral. No mesmo dia, às 15h, o Centro de Convenções sediará a entrega de novas viaturas, armamentos de eletroincapacitação (Spark) e lançadores de munições químicas destinados à Secretaria Executiva de Segurança. À noite, às 20h30, será aberta oficialmente a Expo Macaé, evento que integra tradição agropecuária, negócios, entretenimento e grandes atrações musicais.

O sábado, 25 de julho, será marcado por importantes entregas de infraestrutura urbana. Às 9h, será inaugurado o projeto de urbanização do bairro Nova Esperança, obra aguardada pelos moradores e voltada à melhoria da qualidade de vida da comunidade. Duas horas depois, às 11h, será entregue a nova pista de Bicicross, no bairro Aeroporto, ampliando os espaços destinados ao esporte e ao lazer. Às 14h, o Centro de Convenções abrirá as portas para a primeira edição regional da Feira de Preços Especiais (Fepe), fortalecendo o comércio e movimentando a economia local.

No domingo, 26 de julho, a programação seguirá para a região serrana com a inauguração da primeira fase da Estrada do Sana, prevista para as 10h. A intervenção representa um avanço na mobilidade e deverá facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, além de impulsionar o turismo em um dos principais destinos naturais de Macaé.

A segunda-feira, 27 de julho, terá como destaque a inauguração da sede da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, na Imbetiba, às 17h. Em seguida, às 18h, será apresentada a Ordem de Serviço para revitalização da Praça dos Navegantes, na Barra de Macaé, ampliando os investimentos em espaços públicos e áreas de convivência.

A programação continuará na terça-feira, 28 de julho, com ações voltadas ao envelhecimento ativo e à valorização do funcionalismo público. Às 9h, serão inauguradas a sede do Programa Macaé Cidade da Melhor Idade e o projeto 60+ Reabilita, além da entrega da Ordem de Serviço do futuro Complexo 60+, no Centro. Às 11h, será inaugurada a Escola do Servidor Janete Fernandes da Conceição, acompanhada do lançamento da campanha #SouServidorMacaé, voltada ao reconhecimento dos profissionais que atuam na administração municipal.

O ponto alto das comemorações acontecerá na quarta-feira, 29 de julho, data em que Macaé completa oficialmente 213 anos. As celebrações começarão às 8h com o tradicional hasteamento das bandeiras no Paço Municipal. Logo depois, às 9h, a Avenida Elias Agostinho, na Imbetiba, receberá o Desfile Cívico-Militar, reunindo forças de segurança, instituições, estudantes e representantes de diversos segmentos da sociedade em um dos eventos mais tradicionais do calendário oficial do município.

A extensa programação reforça a proposta da administração municipal de celebrar o aniversário da cidade com ações concretas, ampliando investimentos em diferentes áreas e entregando obras e serviços que deverão impactar diretamente a rotina da população.