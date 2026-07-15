Operação integrada entre as forças de segurança resultou na captura de condenado por roubo qualificado - Foto: Reprodução

Operação integrada entre as forças de segurança resultou na captura de condenado por roubo qualificadoFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 14:40

Macaé - A integração entre as forças de segurança voltou a apresentar resultados em Macaé com a prisão de um homem condenado por roubo qualificado e procurado pela Justiça da Bahia. O foragido foi localizado na madrugada de sábado (11), na Rodoviária do município, durante uma operação realizada por policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia em conjunto com a Polícia Federal.

A captura foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou o deslocamento do condenado até Macaé. A partir das informações compartilhadas entre os órgãos de segurança, equipes da Polícia Civil montaram a operação que culminou na localização e abordagem do suspeito.

O homem, identificado pelas iniciais W.E.S., possuía mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador, na Bahia. A ordem judicial foi emitida após condenação definitiva pelo crime de roubo qualificado.

Depois da confirmação da identidade e da validade do mandado, o condenado foi informado sobre a decisão judicial e conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, permaneceu preso e à disposição da Justiça para os encaminhamentos previstos.

A ação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga e reforça a importância da atuação integrada entre os setores de inteligência e as forças policiais no rastreamento e na captura de pessoas com pendências judiciais, mesmo quando tentam se deslocar para outros estados.

A Polícia Civil também reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas à 123ª DP pelo WhatsApp (22) 98831-8043. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.