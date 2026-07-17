Programa de estágio pretende aproximar universitários da rotina do Legislativo macaense e contribuir para a formação profissional - Foto: Ilustração

Programa de estágio pretende aproximar universitários da rotina do Legislativo macaense e contribuir para a formação profissionalFoto: Ilustração

Publicado 17/07/2026 12:30

Macaé - Entrar no mercado de trabalho ainda durante a graduação é um dos principais desafios enfrentados por milhares de universitários. Em Macaé, uma nova oportunidade promete aproximar estudantes da prática profissional. A Câmara Municipal anunciou a abertura de um processo seletivo para estágio remunerado, oferecendo bolsa de R$ 2.446,50, além de benefícios, para alunos do ensino superior.

O edital contempla estudantes dos cursos de Direito, Comunicação Social, Ciências Contábeis e História. Ao todo, serão disponibilizadas seis vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações, conforme a necessidade do Legislativo.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 20 e 24 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial da Câmara Municipal de Macaé. A seleção faz parte do Edital nº 001/2026 e tem como objetivo proporcionar aos universitários uma vivência prática da administração pública e das atividades legislativas.

Além da bolsa mensal, os estagiários selecionados terão direito a auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A jornada será de quatro horas diárias, permitindo que os estudantes conciliem as atividades acadêmicas com a experiência profissional.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Alan Mansur, o programa busca criar oportunidades para que jovens talentos possam aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao mesmo tempo em que desenvolvem novas competências para a carreira.

Para participar, os candidatos deverão cumprir alguns requisitos previstos no edital. Entre eles estão possuir coeficiente de rendimento mínimo de 7,0 e estar matriculado entre 40% e 70% da carga horária total do curso de graduação.

A expectativa é de que o processo atraia universitários interessados em ampliar o currículo, adquirir experiência no setor público e conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo, fortalecendo a formação profissional antes mesmo da conclusão da faculdade.