Material apreendido durante a operação reforça ofensiva da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na comunidadeFoto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil
Cerco policial desarticula ponto do tráfico e termina com prisão de suspeito na Favela da Linha
Operação da Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro, celulares e motocicletas durante ação contra o crime organizado em Macaé
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Projeto cultural movimentará Biblioteca Henriqueta Marotti até novembro em Glicério
"Manhãs com Henriqueta" terá programação mensal gratuita voltada ao incentivo à leitura, convivência e valorização da cultura local
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Praça dos Navegantes ganhará nova vida com megaprojeto de revitalização em Macaé
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Mutirão noturno amplia consultas e facilita acesso à saúde em Macaé
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Foragido condenado por roubo é capturado em Macaé
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