Material apreendido durante a operação reforça ofensiva da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na comunidade - Foto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Material apreendido durante a operação reforça ofensiva da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na comunidadeFoto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Publicado 17/07/2026 11:45

Macaé - A rotina da Favela da Linha foi interrompida por uma operação da Polícia Civil que terminou com um traficante preso em flagrante e uma grande quantidade de drogas retirada de circulação. A ofensiva aconteceu na noite de quinta-feira (16) e faz parte das ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes em áreas consideradas estratégicas para a atuação de organizações criminosas em Macaé.

Coordenada pelos delegados Pedro Emílio Braga e Victor Azevedo, da 123ª Delegacia de Polícia, a operação foi resultado de um trabalho de inteligência, monitoramento e levantamento de informações sobre a movimentação do comércio ilegal de drogas na comunidade.

Durante as diligências na Avenida Fábio Franco, os investigadores identificaram uma movimentação considerada compatível com a prática do tráfico. A aproximação das equipes provocou uma tentativa de fuga de um dos suspeitos, que, segundo a polícia, abandonou uma sacola contendo entorpecentes enquanto tentava escapar.

Após um cerco montado pelos agentes, o homem foi localizado e detido poucos instantes depois. A continuidade das buscas permitiu a apreensão de mais drogas, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e duas motocicletas sem identificação, que também foram recolhidas para investigação.

Todo o material foi levado para a 123ª DP, onde o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas continuam sendo uma das principais ferramentas no combate ao crime organizado. Informações sobre tráfico de drogas, foragidos ou outras atividades criminosas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043. O sigilo das informações é garantido.