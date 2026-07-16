Biblioteca Henriqueta Marotti seguirá recebendo encontros culturais gratuitos ao longo dos próximos mesesFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
Macaé - Leitura, cultura e convivência continuarão ocupando espaço de destaque na serra macaense ao longo dos próximos meses. A Secretaria Municipal de Cultura definiu o calendário de novas edições do projeto "Manhãs com Henriqueta", iniciativa que transformou a Biblioteca Pública Municipal Henriqueta Marotti, em Glicério, em um ambiente de encontros, troca de experiências e incentivo à produção cultural.
A programação acontecerá sempre às 9h30, na sede da biblioteca, localizada na Rua Lauro Gonçalves Pacheco. As próximas edições já estão confirmadas para os dias 31 de julho, 28 de agosto, 25 de setembro, 30 de outubro e 27 de novembro, mantendo uma agenda permanente de atividades gratuitas abertas à comunidade.
Criado para aproximar a população dos equipamentos culturais do município, o projeto reúne moradores de diferentes idades em momentos dedicados à literatura, à arte, ao diálogo e à valorização das manifestações culturais da região serrana. A proposta também fortalece o papel da biblioteca como espaço vivo de conhecimento, integração e participação comunitária.
A iniciativa faz parte da política de descentralização cultural desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura, que busca ampliar a oferta de atividades para além da área central de Macaé, levando ações permanentes aos distritos e incentivando a participação da população em diferentes territórios.
A Biblioteca Henriqueta Marotti voltou a receber programação contínua após passar por um amplo processo de revitalização concluído em 2024. A modernização do espaço devolveu à comunidade um importante patrimônio cultural, preparado para acolher atividades educativas, literárias e artísticas ao longo de todo o ano.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, o projeto representa mais do que uma programação cultural. A iniciativa busca fortalecer os vínculos entre a população e os espaços públicos destinados ao conhecimento e à preservação da memória local.
"O evento nasceu com o propósito de aproximar a população dos espaços culturais por meio de experiências afetivas e artísticas. É um projeto que valoriza a produção local e fortalece o senso de pertencimento", destacou a secretária.
Com acesso gratuito, o "Manhãs com Henriqueta" continuará recebendo moradores, visitantes e amantes da cultura, consolidando a biblioteca como um dos principais pontos de encontro da vida cultural de Glicério.