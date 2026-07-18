Suspeito foi preso durante operação da Polícia Civil no bairro Bela Vista e encaminhado para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução Vídeo Polícia Civil
Cerco policial termina com prisão de suspeito ligado ao tráfico no Bela Vista em Macaé
Investigação da Polícia Civil leva à captura de homem apontado como integrante da vigilância do tráfico durante operação no bairro
Anos de silêncio terminam com prisão de suspeito investigado por abusos contra duas irmãs em Macaé
Caso reforça a importância de ouvir crianças, reconhecer sinais de violência e denunciar situações suspeitas às autoridades
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Macaé amplia Caps III para atendimento 24 horas e fortalece rede de saúde mental
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Câmara de Macaé abre seleção para estágio com bolsa de R$ 2,4 mil e inscrições gratuitas
Programa oferece oportunidade para universitários de quatro cursos superiores, com auxílio-transporte, seguro e experiência no Poder Legislativo
Cerco policial desarticula ponto do tráfico e termina com prisão de suspeito na Favela da Linha
Operação da Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro, celulares e motocicletas durante ação contra o crime organizado em Macaé
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