Suspeito foi preso durante operação da Polícia Civil no bairro Bela Vista e encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Suspeito foi preso durante operação da Polícia Civil no bairro Bela Vista e encaminhado para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Publicado 18/07/2026 12:27

Macaé - A movimentação considerada suspeita em uma das áreas monitoradas pela Polícia Civil terminou com mais uma prisão ligada ao tráfico de drogas em Macaé. A ação foi realizada na tarde de sexta-feira (17), no bairro Bela Vista, onde agentes da 123ª Delegacia de Polícia localizaram e prenderam um homem investigado por atuar em apoio a uma organização criminosa instalada na região.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de levantamentos de inteligência e monitoramentos realizados pela equipe da unidade, coordenada pelos delegados Pedro Emílio Braga e Luiz Armond. As diligências tinham como foco o combate à atuação do tráfico no bairro.

Durante a incursão, os policiais identificaram um homem que, de acordo com a investigação, exercia a função de observar a movimentação na comunidade e alertar integrantes da organização criminosa sobre a presença das forças de segurança.

Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir. A tentativa de escapar mobilizou os policiais, que realizaram buscas nas imediações até conseguirem localizá-lo e efetuar a abordagem.

Com o homem, os agentes encontraram porções de maconha já separadas e embaladas, material que, segundo a Polícia Civil, estava pronto para comercialização.

O suspeito foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O nome foi divulgado apenas pelas iniciais A.F.F.P., em conformidade com a legislação.

A Polícia Civil informou que a prisão integra uma série de ações voltadas ao enfrentamento das organizações criminosas que atuam em Macaé. O objetivo é enfraquecer a estrutura do tráfico por meio de operações baseadas em investigação, inteligência e monitoramento permanente das áreas consideradas estratégicas.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e ampliar o alcance das operações na região.

A população também pode colaborar com o trabalho policial por meio de denúncias anônimas encaminhadas ao WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. Segundo a Polícia Civil, todas as informações são tratadas sob absoluto sigilo.