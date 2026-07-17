Panda será uma das atrações da Expo Macaé 2026 durante a semana de comemoração pelos 213 anos do municípioFoto: Divulgação
Panda entra na programação da Expo Macaé e promete agitar noite de aniversário da cidade
Cantor sertanejo sobe ao palco no dia 28 de julho e reforça a programação de um dos maiores eventos populares do interior do Estado
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Macaé amplia Caps III para atendimento 24 horas e fortalece rede de saúde mental
Obra vai ampliar a capacidade da unidade, criar novos espaços de acolhimento e permitir assistência ininterrupta a pacientes com transtornos mentais
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Programa oferece oportunidade para universitários de quatro cursos superiores, com auxílio-transporte, seguro e experiência no Poder Legislativo
Cerco policial desarticula ponto do tráfico e termina com prisão de suspeito na Favela da Linha
Operação da Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro, celulares e motocicletas durante ação contra o crime organizado em Macaé
Projeto cultural movimentará Biblioteca Henriqueta Marotti até novembro em Glicério
"Manhãs com Henriqueta" terá programação mensal gratuita voltada ao incentivo à leitura, convivência e valorização da cultura local
Sana viverá fim de semana de grandes shows com Lenine e Pop 3
Distrito serrano de Macaé receberá programação gratuita do Festival Sesc de Inverno, que promete movimentar o turismo, a economia local e a cena cultural
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