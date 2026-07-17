Panda será uma das atrações da Expo Macaé 2026 durante a semana de comemoração pelos 213 anos do município - Foto: Divulgação

Panda será uma das atrações da Expo Macaé 2026 durante a semana de comemoração pelos 213 anos do municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 12:52

Macaé - A contagem regressiva para a maior festa popular de Macaé ganhou mais um ingrediente para animar o público. O cantor sertanejo Panda foi confirmado como uma das atrações da Expo Macaé 2026 e será responsável por comandar uma das noites mais aguardadas da programação, que celebra os 213 anos de emancipação político-administrativa do município.

O artista subirá ao palco principal no dia 28 de julho, no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, diante de um público que tradicionalmente lota o espaço durante a semana comemorativa. A expectativa é de mais uma noite marcada por música, emoção e milhares de pessoas reunidas para prestigiar um dos eventos mais tradicionais do calendário macaense.

Com repertório voltado ao sertanejo contemporâneo, Panda conquistou espaço no cenário nacional ao combinar sucessos autorais, releituras e uma presença de palco que costuma envolver o público do início ao fim das apresentações. Em Macaé, a promessa é de um espetáculo preparado especialmente para a festa de aniversário da cidade.

Muito além dos shows, a Expo Macaé movimentará diversos setores da economia regional. A programação reunirá exposições agropecuárias, rodeio, gastronomia, feira de negócios, atividades culturais e espaços destinados ao lazer das famílias, consolidando o evento como uma das maiores vitrines do agronegócio e do entretenimento do interior fluminense.

Durante seis dias, moradores e visitantes terão acesso a uma agenda diversificada que une tradição, desenvolvimento econômico e cultura popular, fortalecendo a vocação do município para receber grandes eventos.

A programação musical também reunirá artistas de diferentes estilos. Estão confirmados nomes como Zezé Di Camargo, Sorriso Maroto, Filho do Piseiro, Kemilly Santos e Thiaguinho, que encerrará oficialmente as comemorações no dia 29 de julho, data em que Macaé celebra seu aniversário.

Com uma combinação de grandes shows, negócios, turismo e valorização das tradições rurais, a Expo Macaé deverá transformar novamente o Parque de Exposições no principal ponto de encontro da população e de visitantes durante a semana festiva, reforçando o evento como um dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro.