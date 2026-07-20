Estrutura da Enel leva atendimento, ações educativas e programas de eficiência energética para moradores de Macaé - Foto: Bernardo Pimentel

Estrutura da Enel leva atendimento, ações educativas e programas de eficiência energética para moradores de MacaéFoto: Bernardo Pimentel

Publicado 20/07/2026 11:32

Macaé - Economizar na conta de luz, trocar uma geladeira antiga por um modelo mais eficiente e regularizar pendências sem sair da cidade. Esses são alguns dos serviços que começaram a ser oferecidos aos moradores de Macaé com a chegada do programa Energia Legal, iniciativa da Enel Distribuição Rio que combina ações sociais, orientação ao consumidor e combate às fraudes no sistema elétrico.

A programação começou nesta segunda-feira (20) e seguirá até quinta-feira (23), com atendimento em diferentes pontos do município. Além da fiscalização contra furtos de energia, a concessionária disponibiliza atendimento móvel, troca de lâmpadas, atividades educativas sobre consumo consciente e o tradicional programa de substituição de geladeiras.

Nesta edição, 50 famílias serão contempladas com refrigeradores novos por meio de sorteio. Os equipamentos possuem selo Procel de eficiência energética e podem reduzir significativamente o consumo mensal de eletricidade, proporcionando economia para os consumidores e menor impacto ambiental.

Para participar, o titular da conta de energia deve apresentar documento de identidade, CPF e uma conta de luz quitada. As inscrições poderão ser feitas presencialmente ou pela internet até quarta-feira (22). O sorteio acontecerá no mesmo dia, na Praça Nagib Mussi, no Parque Aeroporto.

Segundo a Enel, uma geladeira moderna pode consumir cerca de 70% menos energia que equipamentos antigos. Em média, o consumo mensal cai de aproximadamente 90 kWh para cerca de 24 kWh, reduzindo de forma expressiva o valor da conta de luz.

Enquanto promove ações de eficiência energética, a distribuidora também reforça o combate ao furto de energia, prática considerada crime e que continua provocando prejuízos para consumidores e para o sistema elétrico.

Desde que o programa Energia Legal foi criado, no fim de 2019, mais de 33,5 mil irregularidades já foram identificadas em diferentes municípios fluminenses. Apenas neste ano, cerca de 89% das fraudes localizadas ocorreram em imóveis residenciais e 11% em estabelecimentos comerciais.

Além das consequências criminais, as ligações clandestinas comprometem a estabilidade da rede elétrica, aumentam o risco de acidentes e podem provocar interrupções no fornecimento de energia para bairros inteiros.

De acordo com estimativas da concessionária, caso o furto de energia deixasse de ocorrer, as tarifas cobradas aos consumidores atendidos pela Enel Rio poderiam ser reduzidas em aproximadamente 5%.

Paralelamente às ações educativas, equipes técnicas intensificam um cronograma de manutenção preventiva em Macaé. Ao longo desta semana estão previstas mais de 700 podas de árvores, inspeções na rede elétrica, lavagem de equipamentos e execução de obras destinadas ao reforço da distribuição de energia em diferentes regiões da cidade.

Os moradores também poderão acessar diversos serviços por meio do atendimento móvel, incluindo parcelamento de débitos, mudança de titularidade, novas ligações, religação de energia e informações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício destinado às famílias inscritas no Cadastro Único que pode garantir descontos de até 100% para determinados perfis de consumo.

Outro destaque da programação é a Nave Enel, estrutura itinerante equipada com recursos tecnológicos, realidade virtual, atividades educativas e palestras voltadas ao uso consciente da energia elétrica, principalmente para estudantes e famílias.

Com uma combinação de ações sociais, orientação técnica e fiscalização, a iniciativa busca reduzir desperdícios, ampliar o acesso aos serviços da concessionária e conscientizar a população sobre a importância do consumo responsável de energia.